Dienstag, 6. Februar 2018, 22.25 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Am 9. Juni 2004 verletzte eine Nagelbombe in der Kölner Keupstraße 18 Menschen und zerstörte zahlreiche Geschäfte. Sieben Jahre lang schlossen Polizei und Politik einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat aus. 2011 stellte sich heraus, dass der Anschlag von der rechtsterroristischen Zelle "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) verübt wurde. Regisseur Nuran David Calis hat dazu ein Theaterstück konzipiert, bei dem Anwohner und Betroffene gemeinsam mit Schauspielern auftreten. Die Dokumentation "Die Lücke - Der NSU-Bombenanschlag von Köln" von Adrian Figueroa am Dienstag, 6. Februar, 22.25 Uhr (Erstausstrahlung), begleitet Calis' Arbeit an seinem Stück "Die Lücke. Ein Stück Keupstraße" und verknüpft dokumentarisches Material von der Inszenierung mit zusätzlich eingeholten Aussagen von Anwohnern der Keupstraße.



Durch die Aussagen der meist türkischstämmigen Anwohner, die mal emotional, mal nüchtern, immer aber nachvollziehbar und reflektiert von den damaligen Ereignissen zeugen, bekommen die Opfer des NSU ein Gesicht und eine Stimme. Sie benennen rassistische Diskriminierung durch die Presseberichterstattung und die einseitigen Polizeiermittlungen. So entsteht ein Bild der Keupstraße aus der Sicht der Menschen, die dort leben - von ihnen selbst erzählt.



Das Stück "Die Lücke. Ein Stück Keupstraße" von Nuran David Calis wurde im Juni 2014 am Schauspiel Köln uraufgeführt.



Weitere Sendungen zum Thema:



Montag, 5. Februar 2018, 22.25 Uhr Der NSU-Komplex Dokumentarfilm von Stefan Aust und Dirk Laabs, Deutschland 2016



Dienstag, 6. Februar 2018, 20.15 Uhr Mitten in Deutschland: NSU (1/3) Die Täter - Heute ist nicht alle Tage Fernsehfilm, Deutschland 2016



Mittwoch, 7. Februar 2018, 20.15 Uhr Mitten in Deutschland: NSU (2/3) Die Opfer - Vergesst mich nicht Fernsehfilm, Deutschland 2016



Mittwoch, 7. Februar 2018, 22.25 Uhr Mitten in Deutschland: NSU (3/3) Die Ermittler - Nur für den Dienstgebrauch Fernsehfilm, Deutschland 2016



"Die Lücke - Der NSU-Bombenanschlag von Köln" als Video-Stream: http://ly.zdf.de/W24DB/



