STERNA BIOLOGICALS NIMMT IM ERSTEN HALBJAHR 2018 AN VERSCHIEDENEN INTERNATIONALEN KONFERENZEN TEIL

STERNA BIOLOGICALS NIMMT IM ERSTEN HALBJAHR 2018 AN VERSCHIEDENEN INTERNATIONALEN KONFERENZEN TEIL

Marburg, Deutschland, 01. Februar 2018 - sterna biologicals GmbH & Co. KG (sterna), ein innovatives biomedizinisches Unternehmen im Bereich der Immunologie mit neuartigen Behandlungsansätzen für chronisch entzündliche Erkrankungen in der klinischen Entwicklung, gibt heute die Teilnahme an den folgenden hochrangigen wissenschaftlichen Kongressen und Partnering-Konferenzen im ersten Halbjahr 2018 bekannt:

13th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation Datum: 14.-17. Februar 2018 in Wien, Österreich 17. Europäischer Dermatologenkongress Datum: 01.-03. März 2018 in Paris, Frankreich Gemeinsame Jahrestagung der American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) und der World Allergy Organisation (WAO)

Datum: 02.-05. März 2018 in Orlando, USA BIO-Europe Spring

Datum: 12.-14. März 2018 in Amsterdam, Niederlande 59. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin Datum: 14.-17. März 2018 in Dresden, Deutschland 12th Global Gastroenterologists Meeting Datum: 15.-16. März 2018 in Barcelona, Spanien 10th Georg Rajka International Symposium on Atopic Dermatitis (ISAD) Datum: 11.-13. April 2018 in Utrecht, Niederlande

International Investigative Dermatology Datum: 16.-19. Mai 2018 in Orlando, USA ATS 2018 - American Thoracic Society Datum: 18.-23. Mai 2018 in San Diego, USA

EAACI Congress 2018 - Europäische Akademie für Allergologie und klinische Immunologie Datum: 26.-30. Mai 2018 in München, Deutschland

2018 BIO International Convention Datum: 04.-07. Juni 2018 in Boston, USA

67. Jahrestagung der japanischen Gesellschaft für Allergologie 2018 Datum: 22.-24. Juni 2018 in Chiba, Japan World Congress on Gastroenterology and Hepatology Datum: 25.-27. Juni 2018 in Stockholm, Schweden Sobald weitere Details zu den Konferenzen und Präsentationen bekannt sind, werden diese Informationen auf der Unternehmenswebsite aktualisiert: http://www.sterna-biologicals.com/. Falls Sie das sterna Team auf einer dieser Konferenzen treffen möchten, wenden Sie sich bitte an Derya Akar unter derya.akar@sterna-biologicals.com.

ÜBER STERNA BIOLOGICALS

sterna biologicals GmbH & Co. KG ist ein innovatives biomedizinisches Unternehmen im Bereich der Immunologie mit neuartigen Behandlungsansätzen für chronisch entzündliche Erkrankungen wie Asthma, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Atopische Dermatitis (Neurodermitis) und Colitis ulcerosa in der klinischen Entwicklung. Die patentgeschützten DNAzyme-basierten Wirkstoffkandidaten des Unternehmens hemmen gezielt Transkriptionsfaktoren, die eine zentrale Rolle in der Regulierung von TH1- und TH2-induzierten Entzündungsmechanismen spielen. Sie greifen frühzeitig in Entzündungsprozesse ein und könnten die entsprechenden Krankheiten somit wirksamer behandeln. Sterna verfügt derzeit über vier Programme in Phase II der klinischen Entwicklung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.sterna-biologicals.com.

KONTAKT

Christian Pangratz Chief Executive Officer c.pangratz@sterna-biologicals.com sterna biologicals GmbH & Co. KG Bismarckstrasse 7 35037 Marburg Tel.: +49 (0)6421.98 30 05 0

Für Presseanfragen:

Anne Hennecke MC Services AG anne.hennecke@mc-services.eu Tel.: +49 (0)211.52 92 52 22

