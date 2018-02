Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industrie in der Eurozone hält hohe Dynamik aufrecht

Die Industrie in der Eurozone hat zu Jahresbeginn ihre hohe Wachstumsdynamik weitgehend halten können. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor gab im Januar gegenüber dem Rekordwert im Dezember auf 59,6 Punkte nach, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Dezember hatte der Index bei 60,6 Punkten gelegen. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Deutsche Industrie setzt Wachstum trotz leichtem Rückgang fort

Die deutsche Industrie ist mit Januar mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet, auch wenn sie das hohe Wachstumstempo nicht ganz halten konnte. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie sank auf 61,1 Punkte von 63,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Wachstumsrate im Januar zählt gleichwohl zu einer der höchsten seit Umfragebeginn im April 1996.

Wachstum der britischen Industrie lässt nach

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien hat im Januar einen überraschenden Rückschlag erlitten. Der Index fiel auf 55,3 Punkte von 56,2 im Vormonat, wie das Institut IHS Markit berichtete. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2017. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 56,5 prognostiziert.

Deutsche Fluggesellschaften verloren 2017 weiter Marktanteile

Die Luftfahrt boomt, aber die deutschen Fluggesellschaften verlieren Marktanteile. Im vergangenen Jahr wuchs der Luftverkehr weltweit um 7,6 Prozent, wie der Branchenverband BDL in seiner Jahresbilanz mitteilte. Besonders stark war das Wachstum in Europa mit 8,2 Prozent - die deutschen Fluggesellschaften konnten den Daten zufolge aber lediglich um 3,1 Prozent zulegen.

Metall-Arbeitgeber setzen im Streit um Tagesstreiks auf abschließendes Urteil

Im Streit um die Rechtmäßigkeit der 24-Stunden-Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie setzt der Arbeitgeberverband Gesamtmetall auf abschließende Urteile der Arbeitsgerichte. "Kurzfristige Abwägungen" wie bei der Entscheidung des Arbeitsgerichts Krefeld spielten dort keine Rolle, sagte ein Sprecher von Gesamtmetall der Nachrichtenagentur AFP. Die IG Metall werde den Streit verlieren, dann sei der Weg frei für Schadenersatzansprüche.

Was die Fed tun kann, wenn die Märkte nicht auf sie hören

Die Märkte ignorieren die US-Notenbank. Das könnte die Aufgabe der Fed komplizierter machen. In dieser Woche beendete die Fed-Spitze ihr erstes Treffen des neuen Jahres. Zwar blieben die Leitzinsen unverändert, aber die Fed gab auch einen relativ rosigen Wirtschaftsausblick, mit dem sie verdeutlichte, dass auf der nächsten Sitzung im März ein Zinsschritt anstehen könnte. Wenn Zinserhöhungen die Finanzierungskonditionen aber kaum straffen, muss die Fed nachlegen.

Bundestag beschließt Neuregelung für den Familiennachzug

Der Bundestag hat die von Union und SPD vorgeschlagene Neuregelung zum Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus gebilligt. Sie sieht ab August ein monatliches Kontingent von 1.000 Menschen für den Nachzug von Familienmitgliedern vor. Hinzu sollen Härtefälle kommen. Bis dahin soll der Familiennachzug nach der Regelung noch ausgesetzt bleiben.

Dreyer fordert Fortschritte bei Bürgerversicherung und Befristung

Die SPD dringt für die laufenden Koalitionsverhandlungen mit der Union weiter auf Reformen im Gesundheits- und Sozialwesen. Auf ihrem Parteitag habe die SPD bereits beschlossen, das Ende der Zwei-Klassen-Medizin einzuleiten, betonte die stellvertretende Parteivorsitzende Malu Dreyer im RBB. "Und dass wir dazu geeinigte Schritte vornehmen müssen, und natürlich müssen wir da etwas vorweisen", hob sie hervor.

AfD-Politiker Reusch in Geheimdienst-Kontrollgremium gewählt

Der AfD-Politiker Roman Reusch ist im zweiten Anlauf in das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) des Bundestages gewählt worden. Für den Berliner Oberstaatsanwalt stimmten 378 Abgeordnete. Es gab 205 Gegenstimmen und 94 Enthaltungen. Bei einer ersten Wahl Mitte Januar hatte Reusch die erforderliche absolute Mehrheit verfehlt.

Belastung der Luft durch Dieselabgase geht in Städten zurück

Die Luft in deutschen Städten ist im vergangenen Jahr besser geworden. Wie das Umweltbundesamt (UBA) mitteilte, wurden noch in 70 Städten die Grenzwerte für die giftigen Stickoxide überschritten. Das sind 20 weniger als 2016. "Die Entwicklung geht in die richtige Richtung", sagte UBA-Chefin Maria Krautzberger. Dennoch reichen die Fortschritte aus ihrer Sicht nicht aus. "Viele Einwohner sind also weiter zu viel gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid ausgesetzt", erklärte Krautzberger weiter.

EU richtet Beobachtungsstelle für Blockchain-Technologie ein

Die EU will den Anschluss bei der Blockchain-Technologie nicht verpassen, die unter anderem für die Schaffung von Krypto-Währungen wie Bitcoin genutzt wird. Die EU-Kommission richtete eine Beobachtungsstelle sowie ein Expertenforum ein, wie Digitalkommissarin Mariya Gabriel in Brüssel sagte. Die Technik, die auch sichere Anwendungen im Gesundheitssektor, Energiebereich oder in der öffentlichen Verwaltung ermögliche, könne "vollkommen neue Grundlagen für weite Teile unserer Wirtschaft schaffen".

Tschechiens Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75%

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan 58,4 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan PROG: 58,1

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Dez war 58,8

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan 59,0

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan PROG: 57,3

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez bei 57,4

Brasilien Industrieproduktion Dez +4,3% gg Vorjahr - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Dez +2,8% gg Vormonat - IBGE

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.