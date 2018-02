FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gestiegen und hat damit an die leichte Aufwärtsbewegung seit Wochenbeginn angeknüpft. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung am Morgen nach kaum verändert gehalten hatte, konnte sie im Vormittagshandel etwas zulegen und wurde zuletzt bei 1,2443 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2457 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitiert seit geraumer Zeit von einem robusten Wirtschaftswachstum im Währungsraum. Neue Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industrieunternehmen deuten auf einen weiter starken Aufschwung hin. Der Einkaufsmanager-Index des Forschungsinstituts Markit hatte sich zwar im Januar etwas eingetrübt. Im Dezember hatte der Indikator aber noch ein Rekordhoch erreicht.

Für eine positive Überraschung sorgten die Markit-Daten aus Italien. In der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone hatte sich die Stimmung in den Industriebetrieben unerwartet aufgehellt./jkr/jsl/das

ISIN EU0009652759

AXC0208 2018-02-01/14:01