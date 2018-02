Russland verteidigt die Spitze der Ölförderung, doch Saudi-Arabien verliert Platz zwei. Grund: Schieferöl aus den USA ist gefragt.

Genau 10,038 Millionen Barrel - so viel Öl haben die USA im November 2017 täglich gefördert. Damit haben die Amerikaner die Marke von zehn Millionen bereits deutlich früher geknackt als angenommen. Das zeigen jetzt veröffentlichten Daten der US-Energiestatistikbehörde EIA. Ursprünglich war die EIA davon ausgegangenen, dass die Amerikaner dieses Niveau erst im Februar dieses Jahres erreichen werden.

Die Zahlen verdeutlichen, mit welch rasantem Tempo sich die USA in Richtung der Spitze der Ölförderländer der Welt vorarbeiten. Mit dem jüngsten Meilenstein haben sie sich an Saudi-Arabien (9,929 Millionen Barrel pro Tag) auf Rang zwei geschoben. Vor ihnen rangiert nur noch Russland, das mit 10,3 Millionen Barrel Rohölproduktion in Sichtweite liegt. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die USA endgültig an die Spitze der Ölförderländer setzt. "Bis Ende des Jahres sind elf Millionen Barrel eindeutig ein erreichbares Produktionsziel", sagt David Wech, Chef der Wiener Energieanalysefirma JBC Energy.

Von der Opec ist zum neuen Rekord der USA bislang nichts zu hören. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass die Nachricht dort freudig aufgenommen wurde. Erst vor einer Woche hatte der saudische Ölminister Khalid Al-Falih in Davos den Hype um den Schieferölboom in den USA kritisiert. Er bestreite die beeindruckende Schieferölrevolution nicht, aber angesichts des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage werde sie auf Dauer den Ölmarkt nicht negativ beeinflussen.

Al-Falihs Kommentar war eine direkte Spitze in Richtung Faith Birol. Er ist Präsident der Internationalen Energieagentur, einer Organisation, die einst als Gegenstück zum Ölkartell Opec gegründet wurde, um die Interessen der ölimportierenden Staaten zu vertreten. Birol hat in seinem aktuellen Energieausblick die ...

