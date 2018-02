Essen (ots) - Es kommt Bewegung in die deutsche Gastronomielandschaft: Die BackWerk Management GmbH geht mit der LeBuffet Restaurant&Café GmbH eine Partnerschaft ein. Mit fast 350 BackWerken in Europa und 72 LeBuffet Restaurants in Deutschland kooperieren zwei feste Größen der Branche. Am 1. Februar eröffnete LeBuffet das erste BackWerk im Karstadt-Warenhaus im Rhein-Ruhr-Zentrum (RRZ) in Mülheim an der Ruhr. Dem ersten BackWerk werden weitere Neueröffnungen in Karstadt-Häusern folgen.



BackWerk Geschäftsführer Karl Brauckmann freut sich auf die neue Verbindung: "Mit LeBuffet konnten wir einen äußerst wertvollen Partner für uns gewinnen, der auf eine jahrelange gastronomische Erfahrung zurückblickt. Durch die bereits bestehenden Standorte von Karstadt bekommen wir Zugang zu hoch frequentierten Lagen. Davon werden wir, insbesondere bei der Steigerung unserer Markenbekanntheit, in hohem Maße profitieren."



Die Partnerschaft ist sowohl für den vielseitigen Snack-Anbieter als auch den erfahrenen Handelsgastronomen von Vorteil: Die unterschiedlichen Angebote ergänzen sich harmonisch. Mit dem Feel-Good-Food-Charakter zieht BackWerk Kunden an, die nicht viel Zeit haben und den schnellen Snack auf die Hand genießen möchten. Bei LeBuffet mit den Live-Cooking-Inseln möchte sich der Gast mehr Zeit nehmen und ein vor seinen Augen zubereitetes Essen schmecken lassen.



Auch Urs Bischof, Geschäftsführer LeBuffet, freut sich über die Zusammenarbeit: "Als Pionier der deutschen SB-Bäckereien und etablierte Marke in der Quick-Service-Gastronomie ist BackWerk der ideale Partner für uns. Ergänzend zur klassischen Handelsgastronomie sehen wir für uns Wachstumspotentiale im Markt der Quick-Service-Gastronomie. Ich bin überzeugt, dass beide Seiten von dieser langfristigen Partnerschaft profitieren werden."



Das neu eröffnete BackWerk im RRZ ist circa 70 Quadratmeter groß und bietet 30 Gästen Platz. Es befindet sich rechterhand vom Eingangsbereich des Karstadt-Hauses im Erdgeschoss 1.



Über LeBuffet



Mit bundesweit 72 Restaurants in den Karstadt Warenhäusern, im KaDeWe Berlin, Alsterhaus Hamburg und Oberpollinger München sowie 27 Snackstores unterschiedlicher Ausrichtung gehört LeBuffet zu den Top 15 Systemgastronomie- und den Top 3 Handelsgastronomie-Betreibern in Deutschland.



Über BackWerk



Als Erfinder der Selbstbedienungsbäckerei ist BackWerk mit seinen modernen Snack- und Verpflegungsangeboten der größte Back-Gastronom Deutschlands und das führende Franchisesystem seiner Branche. 2001 gegründet, kann das Unternehmen heute auf über 220 Franchisepartner mit über 340 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Slowenien blicken. Mehr als 3.000 Menschen arbeiten für BackWerk, davon rund 100 in der Franchise-Zentrale in Essen. BackWerk erzielt einen Außenumsatz von über EUR 200 Mio. und hat die Anzahl Filialen in den letzten fünf Jahren um rund 25% ausgebaut. Zahlreiche unabhängige Tests und Studien bestätigen die hohe Qualität und große Vielfalt der Produkte: 2015 wurde der Back-Gastronom zum dritten Mal in Folge von Kunden zum besten Händler in der Kategorie Brot und Backwaren gewählt. Weitere Informationen unter www.back-werk.de.



