Eine schnelle Internetverbindung, etwa bei der Streaming-Übertragung eines Demovideos während einer Videokonferenz mit einem wichtigen Kunden, ist für viele heute eine Selbstverständlichkeit. Doch Facility-Manager oder Elektroinstallateure wissen, welcher Aufwand im Vorfeld betrieben wurde, um Datenübertragungsraten in dieser Größenordnung zu gewährleisten. Geschwindigkeiten und Bandbreite des Ethernets auf diesem Niveau sind das Ergebnis technischer Innovationen, bei denen die verschiedenen Interaktionen in der physikalischen Schicht und der Datenschicht einer Kabelverbindung intensiviert werden, und zwar in kürzeren Zeiträumen und bei unverändertem Platzbedarf.

Dieses komplizierte Zusammenspiel von Materialien, Signalen und Mathematik ist der Hauptgrund, weshalb die Geräte zum Testen von LAN-Verbindungen mittlerweile so ausgereift sind. Die Weiterentwicklung bezieht sich auf viele Aspekte - Typ und Anzahl der Tests, Geschwindigkeit, Ergonomie, Farb-Touchscreen, dokumentenbasierte Berichterstattung - und hat zur Folge, dass die Geräte einigen grundlegenden Kategorien zugeordnet werden können. Dies ist wichtig, weil die Kosten von Testgeräten in hohem Maß von deren Zweck und Funktionsumfang abhängen. Dies legt wiederum nahe, dass Verkabelungsunternehmen eine Gesamtstrategie für den Einsatz verschiedener Geräte entwickeln, die verhindern soll, dass nicht zu viel oder die notwendigen Mittel für diesen Bereich investiert werden.

Testen von Verkabelungen und Netzwerken

Schauen wir uns die unterschiedlichen Kategorien von Tests und Geräten an. Bei einem der einfachsten Verkabelungstests, dem so genannten Wire Mapping (Verdrahtungstest, Bild 1), wird ein Testsignal durch die Strecke geschickt, um festzustellen, ob Fehler bzw. Mängel im Auflegen der einzelnen Adern vorhanden sind. Diese einfachen Wire-Mapping-Geräte, die auch als Verifizierer oder einfach als Tester bezeichnet werden, sind das Pendant zum Phasenprüfer des Elektroinstallateurs. Solche kleinen Testgeräte können bereits Fehler finden und die Art eines Verdrahtungsproblems signalisieren, aber selten bereits ortsabhängig lokalisieren. Sie können maximal Entfernungen zu offenen Adern ausgeben, aber selten zu Kurzschlüssen. Dies ist bedingt durch die Art der verwendeten Messung. Trotzdem sollte jeder Techniker ein solches Gerät am Gürtel oder in seiner Werkzeugtasche haben.

Verdrahtungstests und viel mehr - Highend-Verifizierer

Ein Verkabelungstestgerät mit einem etwas größeren Funktionsumfang ist in der Lage, mittels der so genannten TDR-Technologie (Time Domain Reflectometry) Fehler in der Verdrahtung zu lokalisieren, sowohl zu offenen, als auch kurzgeschlossenen Stellen. Bei der TDR-Technologie werden Laufzeiten von Signalen gemessen und anhand der reflektierten Signale wird die Kanaltopologie ortsbezogen erfasst. Die Lage des »Events« - vom Einspeisepunkt ausgehend - wird mit einer Laufzeitmessung ermittelt. Hierzu muss vorgegeben werden die Leitungskapazität pro Meter oder die typische Ausbreitungsgeschwindigkeit (verschlüsselt im NVP-Wert, Nominal Velocity of Propagation), die typischerweise beim ca. 0,6- bis 0,8-fachen der Lichtgeschwindigkeit (299,792458?km/s) liegt. Aus der Polarität des reflektierten Signals schließt man auf die Art des erkannten Fehlers oder Ereignisses zurück.

Weiterhin kann man mit diesen Testern auch im Netzwerk befindliche Geräte »anpingen« mittels ICMP (Internet Control Message Protocol) oder auch nach angeschlossenen Geräten mittels NDP (Neighbor Discovery Protocol) suchen und sich ihre IP- und MAC-Adressen anzeigen lassen (Bild 2).

Außerdem können sie auch das Vorhandensein des PoE (Power over Ethernet) erkennen und (wichtig!) mit Last beaufschlagen, sofern auf der Gegenseite bereits die aktive Komponente, z.?B. ein Switch, angeschlossen ist. Somit erhält man Auskunft über die Möglichkeit an diesen Ports IP-Telefone, Kameras ...

