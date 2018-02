Insbesondere durch den aktuellen Trend zur Selbstmedikation wächst die Bedeutung einer möglichst einfachen und komfortablen Verabreichung des Medikaments. Andererseits verändert sich durch die zunehmende Digitalisierung auch das Nutzungsverhalten und stärkt den gut informierten Patienten.

Die Near Field Communication (NFC)ermöglicht das kontaktlose Auslesen von digitalen Daten über wenige Zentimeter. Patienten und andere Nutzer können diese Daten mit einem NFC-fähigen Smartphone auslesen. In vielen Mobiltelefonen sind entsprechende Reader integriert, was zu einer hohen Verfügbarkeit und einer einfachen Nutzung beiträgt. Über die Patienteninformation hinaus kann die drahtlose Kommunikation Prozesse optimieren, etwa zur Sicherung der Supply Chain oder Abläufe in der Intralogistik.

Bekannt geworden ist die Technologie vor allem durch das kontaktlose Bezahlen mit dem Mobiltelefon. Doch auch für die pharmazeutische Industrie und Medizintechnik eröffnet sie höchst interessante Möglichkeiten. Aufgrund ihres dünnen und flexiblen Aufbaus sind NFC-Inlays leicht in Etiketten für Medikamentenbehälter oder medizinische Geräte zu integrieren und fügen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...