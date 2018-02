Holzkirchen (ots) -



- Sandoz Deutschland wurde zum zweiten Mal in Folge vom unabhängigen Top Employers Institut für herausragende Mitarbeiterbedingungen zertifiziert - Die jährliche internationale Untersuchung, die vom Top Employers Institute durchgeführt wird, identifiziert führende Arbeitgeber rund um die Welt - Die Zertifizierung untermauert unseren Anspruch, für Talente innerhalb und außerhalb unserer Branche attraktiv zu sein



Sandoz, mit seinen Produktmarken Hexal und 1 A Pharma führender Anbieter patentfreier Arzneimittel in Deutschland, zählt zum zweiten Mal in Folge zu den Top-Arbeitgebern. Das Unternehmen wurde vom unabhängigen Top Employers Institute für exzellente Mitarbeiterbedingungen ausgezeichnet und darf sich "Top Employer 2018" nennen.



Die jährliche internationale Untersuchung, die vom Top Employers Institute durchgeführt wird, identifiziert führende Arbeitgeber rund um die Welt: Unternehmen, die besonders gute Mitarbeiterbedingungen bieten, Talente auf allen Ebenen des Unternehmens fördern und entwickeln und die ständig daran arbeiten, den Umgang mit ihren Mitarbeitern weiter zu verbessern.



Für das Top Employers Institute ist dabei die Ausführung eines gründlichen Analyseprozesses sowie die Erfüllung der erforderlichen Standards wesentlich, um eine solche Zertifizierung zu erlangen. Um die Gültigkeit des Prozesses zu untermauern, wurden alle Angaben zusätzlich noch unabhängig auditiert. Diese Untersuchungen haben die hervorragenden Mitarbeiterbedingungen von Sandoz in Deutschland bestätigt.



"Das ist eine Auszeichnung, auf die wir alle stolz sind", erklärt Stephan Eder, Deutschlandchef von Sandoz "Es ist ein schöner Erfolg für uns und eine Bestätigung unseres kontinuierlichen Engagements für eine attraktive Unternehmenskultur. Wir bleiben aber nicht stehen und wollen das Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter stetig optimieren, um auch weiterhin extern und von unseren Mitarbeitern als Arbeitgeber erster Wahl wahrgenommen zu werden."



Das Top Employers Institute hat folgende Kriterien evaluiert: Talent-Strategie, Planung des Personaleinsatzes, Eingliederung und Onboarding, Lernen & Entwicklung, Performance-Management, Entwicklung von Führungskräften sowie Karriere- und Aufstiegsmanagement. Zusammen mit Sandoz Deutschland haben auch weitere Sandoz Organisationen in Europa die begehrte Auszeichnung erhalten: Italien, Niederlande, Spanien, Großbritannien, Belgien, Österreich, Schweiz und Frankreich.



David Plink, CEO des Top Employers Institute, betont: "Optimale Beschäftigungsbedingungen stellen sicher, dass Menschen sich persönlich und beruflich entwickeln können. Unsere umfangreiche Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass Sandoz ein hervorragendes Arbeitsumfeld bietet und eine weite Spanne von kreativen Initiativen bereithält, von zusätzlichen Arbeitgeberleistungen und Arbeitsbedingungen bis hin zu Programmen für das Performance-Management, die gut strukturiert sind und mit der Kultur des Unternehmens im Einklang stehen."



Über Sandoz in Deutschland



Sandoz ist ein weltweit führendes Unternehmen bei generischen Pharmazeutika und Biosimilars. Als Teil der Novartis-Gruppe besteht unser Ziel darin, neue Wege zu finden, das Leben von Menschen zu verbessern und zu verlängern. Wir leisten einen gesellschaftlichen Beitrag, um den zunehmenden Bedarf in der Gesundheitsversorgung durch bahnbrechende, neuartige Ansätze zu unterstützen und Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu qualitativ hochwertiger Medizin zu ermöglichen. Auf unser Portfolio mit ungefähr 1.000 Molekülen aus allen wichtigen therapeutischen Bereichen, entfiel 2016 ein Umsatz von 10,1 Mrd. USD. Sandoz Produkte erreichten 2016 weltweit mehr als 500 Millionen Patienten und wir möchten eine Milliarde erreichen.



Als Teil der Sandoz Gruppe in Deutschland steht die Marke Hexal für die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit modernen Arzneimitteln sowie komplexen, innovativen Pharmazeutika in Deutschland. So leisten wir mit Hexal einen wichtigen Beitrag dazu, dass Patientinnen und Patienten auch in Zukunft die Arzneimittel bekommen, die sie benötigen. Das Sortiment reicht von bekannten OTC-Marken wie ACC® akut, Lorano® akut und Gingium® bis zu hochkomplexen biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln.



Unter der Marke 1 A Pharma bietet Sandoz rezeptpflichtige und verschreibungsfreie Medikamente für preisbewusste Kunden an. Die Marke steht für Effizienz: Nur wer versteht, kann vereinfachen. Getreu der Philosophie "Einfach verstehen" setzt 1 A Pharma konsequent auf günstige Preise und auf Vereinfachung zum Nutzen seiner Kunden.



Der Hauptsitz von Sandoz befindet sich in Holzkirchen im Großraum München.



Über Top Employer



Um mehr über das Top Employers Institute und die Zertifizierung als Top Employer zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.top-employers.com



