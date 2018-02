ATLANTA (dpa-AFX) - Eine Paketflut im Weihnachtsquartal und höhere Preise haben dem US-Paketdienst UPS Ende 2017 einen kräftigen Schub verschafft. Dennoch verfehlte der Gewinn im vierten Quartal knapp die Erwartungen von Analysten, nachdem die US-Steuerreform das Ergebnis belastet hatte. Noch mehr enttäuschte das Management die Branchenexperten am Donnerstag mit seiner Prognose für 2018.

Von der Steuerreform verspricht sich die Konzernspitze zwar künftig neue Freiräume für Investitionen und Wachstum. Doch am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten schlecht an. Im vorbörslichen New Yorker Handel verlor die UPS-Aktie mehr als drei Prozent an Wert.

Im abgelaufenen Jahr verdiente United Parcel Service (UPS) unter dem Strich 4,9 Milliarden US-Dollar (3,9 Mrd Euro) und damit 43 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Atlanta mitteilte. Im Vorjahr hatten Belastungen bei den Betriebsrenten das Ergebnis deutlich geschmälert. Der Umsatz zog um 8 Prozent auf 65,9 Milliarden Dollar an.

"Unsere Wachstumschancen nehmen zu", sagte Finanzchef Richard Peretz. Die Steuerreform werde den Gewinn des Konzerns 2018 nach oben treiben. Dieser Effekt sei auch in der Gewinnprognose enthalten, die UPS mit den Jahreszahlen veröffentlichte. So stellt das Management für 2018 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie von 7,03 bis 7,37 Dollar in Aussicht. 2017 hatte er bei 6,01 Dollar gelegen.

Analysten waren im Schnitt von einer höheren Prognose ausgegangen - zumal UPS kräftig wächst und investiert. Der Online-Handel treibt die Nachfrage der Branche seit Jahren an. Davon profitieren Unternehmen wie die US-Konzerne UPS und FedEx , aber auch die Deutsche Post , die ihre Paketzustellung für Endkunden in Europa deshalb auf immer mehr Länder ausdehnt.

Allerdings erfordert die wachsende Paketflut an den Spitzentagen auch größere Kapazitäten - und treibt die Ausgaben nach oben. An den Cyber-Aktionstagen in den USA im vierten Quartal 2017 musste UPS deshalb höhere Kosten von 125 Millionen Dollar schultern. Im gesamten Quartal legten die Sendungsmengen dort bei den Landtransporten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent zu, der Umsatz wuchs mit 9,3 Prozent noch stärker. Im internationalen Geschäft wuchsen die täglichen Sendungsmengen im Export sogar um 16 Prozent./stw/nas/mis

