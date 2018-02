Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-01 / 14:00 *Der Online-Broker wird von den Fuchs-Briefen als "TOP-Broker" empfohlen. Für das Deutsche Kundeninstitut ist er zudem der "Beliebteste CFD-Broker 2018".* *Ratingen, 01. Februar 2018* *- *Das Jahr 2018 fängt für FXFlat mit zwei weiteren namhaften Auszeichnungen an. Beim Broker-Rating 2018 der Fuchs-Briefe belegt FXFlat wie bereits im Vorjahr den zweiten Platz im Jahresranking. Daraus resultiert auch das Siegel "TOP-Broker 2018". Darüber hinaus ernennt das Deutsche Kundeninstitut FXFlat zum "beliebtesten CFD-Broker 2018". "Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot und unser Service sowohl von unseren Kunden als auch von Medien derart wertgeschätzt werden", erklärt Rafael Neustadt, Geschäftsführer der FXFlat Wertpapierhandelsbank. Die Fuchs-Briefe haben im Rahmen ihres Broker-Ratings für ihre Leser die wichtigsten Anbieter im Broker-Geschäft getestet. Gegenstand der Untersuchung waren das Produktangebot, der Service, die Beratungsqualität und die Transparenz der Anbieter. Das Urteil für FXFlat lautet folgendermaßen: "FXFlat hat seinen Platz im Jahresranking erfolgreich verteidigt und sich gegenüber dem Vorjahr auch erneut verbessert. Das Haus festigt damit seinen Spitzenplatz im Markt dauerhaft und ist ein absolut empfehlenswerter Top-Broker." Die Kontinuität des guten Abschneidens von FXFlat macht vor allem ein Blick auf die "Ewige Bestenliste" des Broker-Ratings der Fuchs-Briefe deutlich: "Auch in der Langzeitbetrachtung seit 2013 liegen wir stabil auf einem sehr guten Platz - das unterstreicht, wie wichtig uns die Nachhaltigkeit unseres Services und der Kundenzufriedenheit ist", ergänzt Rafael Neustadt. Auch das Deutsche Kundeninstitut hat bei seiner Online-Kundenbefragung von Anfang Dezember 2017 bis Ende Januar 2018 die Zufriedenheit von Kunden mit Angebot und Leistungen von CFD-Brokern untersucht. Hier stellte sich FXFlat als Anbieter mit den meisten Stimmen unter den befragten Tradern heraus. Das Resultat: die Auszeichnung "Beliebtester CFD-Broker 2018". Rafael Neustadt von FXFlat nimmt die Auszeichnungen des Jahresanfangs zum Anlass, einen Blick auf den weiteren Jahresverlauf zu werfen: "Wir versprechen unseren Kunden, dem Vertrauen, das sie uns nicht nur im Rahmen von Umfragen, sondern auch mit der täglichen Nutzung unseres Angebots entgegenbringen, in diesem Jahr erneut mit einem erstklassigen Produktspektrum, einem Top-Service und mit Top-Konditionen gerecht zu werden." *Über die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH* Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH geht aus der 1997 in Ratingen bei Düsseldorf gegründeten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Heyder Krüger & Kollegen GmbH (HKK-Invest) hervor. Sie verfügt über die erforderlichen Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), deren Aufsicht sie unterliegt. Zudem ist sie Mitglied im CFD-Verband e.V. *Über FXFlat und CapTrader* Zur FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH gehören die beiden Marken FXFlat und CapTrader. FXFlat ist ein auf den Forex- und CFD-Handel spezialisierter Broker, CapTrader bietet darüber hinaus erfahrenen Anlegern den kostengünstigen Handel mit Aktien, ETFs, Futures und Optionen an. *Pressekontakt* FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Herrn Christian Korte Kokkolastr. 1 40882 Ratingen Tel. 02102-100494-19 E-Mail presse@fxflat.com www.fxflat.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-02-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 650611 2018-02-01 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dcd300e9a9969cd1e027260b8c712e74&application_id=650611&site_id=vwd&application_name=news

