Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 510 dänischen Kronen belassen. Analyst Akash Gupta zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den in der kommenden Woche anstehenden Zahlen sehr optimistisch. In den Aktien des dänischen Herstellers von Windkraftanlagen werde bereits eine Enttäuschung eingepreist. Dies bestätigten auch die zuletzt gestiegenen Leerverkäufe. Damit sei das Chance/Risiko-Profil günstig. Alles andere als die Ankündigung von Aktienrückkäufen wäre zudem eine Enttäuschung./ag/ajx Datum der Analyse: 01.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0077 2018-02-01/14:28

ISIN: DK0010268606