Das deutsche Börsenbarometer ist plötzlich unter die Marke von 13.100 Punkte gerutscht. An US-Märkten steht am heutigen Handelstag den vorbörslichen Indikatoren zufolge eine heftige Korrektur bevor.

Nach dem Zinsentscheid der Fed hatten die Dax-Anleger am Donnerstag neuen Mut gefasst. Der deutsche Leitindex legte im Vormittagshandel zeitweise um 0,8 Prozent auf 13.301 Zähler zu, der Euro Stoxx50 gewann bis zu 0,7 Prozent. Doch mittlerweile ist die Frankfurter Benchmark mit einem Minus von fast ein Prozent auf 13.054 Punkten abgerutscht.

"Die Sitzung der Notenbank hat nicht den Schrecken entfaltet wie zuvor befürchtet", urteilte Jochen Stanzl von CMC Markets noch am Mittag. Der Euro pendelte wie schon in den vergangenen Tagen um die Marke von 1,24 Dollar.

Die US-Währungshüter ließen den Leitzins am Mittwochabend unverändert, stimmten die Anleger aber auf eine weitere Erhöhung im März ein. Diese Vorhersehbarkeit schätzten die Märkte sehr, sagte Markus Huber vom Broker City of London. Bislang liegt der geldpolitische Schlüsselsatz in den USA in der Spanne von 1,25 bis 1,50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...