Zuletzt stand bei Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) die Mine von Lulo in Angola im Fokus der Öffentlichkeit. Dort wurde eine Reihe von großen Diamanten gefunden. Anfang Januar meldete der Diamantenförderer den Fund eines 116 Karat schweren Edelsteins. Insgesamt 10 Diamanten von Lulo fallen bisher in die Gewichtsklasse von mehr als 100 Karat. So weit ist die Gesellschaft auf ihrer australischen Liegenschaft noch nicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...