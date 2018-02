Unterschleissheim - Peinlich, verdammt peinlich für die britische Regierung ist das, was da eine an die Öffentlichkeit gelangte Analyse über die Folgen des Brexits für die Wirtschaft enthüllt, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Wie der regierungseigene Report zeige, sei Großbritannien nämlich immer der Verlierer, egal wie der Deal mit der Europäischen Union aussehen werde. Nach allen drei der wahrscheinlichsten Szenarien werde das Wachstum der britischen Wirtschaft zurückgehen, nahezu alle Wirtschaftsbereiche würden leiden. Im schlimmsten Fall werde es über die kommenden 15 Jahre zu einem konjunkturellen Absturz um 8% kommen. Das Papier mit dem Namen "EU Exit Analysis - Cross Whitehall Briefing" sei durch die Nachrichtenseite Buzzfeed unter Berufung auf einen Entwurf des Dokuments ans Licht gekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...