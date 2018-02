Hamburg - Im ersten Monat des neuen Jahres konnten im Fondshandel der Börse Hamburg Umsätze von rund 71 Mio. Euro erzielt werden, so die Börse Hamburg.Im Vergleich zum Dezember 2017 (58 Mio. Euro) ergebe das ein Umsatzplus von rund 22 Prozent. Die ersten Monate würden erfahrungsgemäß zu den umsatzstärksten des gesamten Jahres gehören. Bei einer positiven Stimmung am Markt würden Anleger am Anfang eines jeden Jahres überwiegend Kaufinteresse zeigen. Die Anlagebücher der institutionellen Investoren würden im Januar wieder geöffnet und erfahrungsgemäß die Umsätze an den Börsen erhöhen. Die internationalen Aktienmärkte hätten sich im Januar weiter bullisch gezeigt. DAX und Dow Jones hätten mit 13.597 bzw. 26.617 Punkten neue historische Höchststände markiert. Auch der EURO STOXX 50 habe mit 3.687 Punkten fast den Jahreshöchststand aus 2017 erreichen können, dieser habe bei 3.697 Punkten gelegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...