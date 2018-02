IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. benennt CEO und CTO

Vancouver, British Colmbia, Kanada - 1. Februar 2018 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, OTC Pink: BKPPF, Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One) gibt bekannt, dass das Board of Directors mit sofortiger Wirkung Herrn Sothi Thillairajah zum Chief Executive Officer des Unternehmens und Dr. Pratheev Sreetharan zum Chief Technology Officer und Entrepreneur in Residence benannt hat. Außerdem wurde Herr David Berg mit sofortiger Wirkung zum Chief Investment Officer benannt.

Herr Sothi Thillairajah war Mitgründer von Finzat Block LLC und steuert die Entwicklung der hypothekarischen Blockchain-Lösung des Unternehmens. Er war Managing Director bei Revere Capital Advisors in New York City, wo er für Firmen im Frühstadium Kapitalbeschaffungen entwarf und durchführte sowie für deren Geschäftsentwicklungen zuständig war. Seine neuesten Projekte konzentrierten sich auf medizintechnische Lösungen für die Opioid-Krise in Nordamerika sowie branchenspezifische Blockchain-Lösungen. Im Laufe seiner Karriere bei Nomura, Commerzbank und Societe General hat Herr Thillairajah an Projekten in Europa, Afrika und Lateinamerika mitgearbeitet und ein umfangreiches Beziehungsnetzwerk geschaffen, das sich unter anderem auf globale Finanzinstitute, Staatsfonds und Family Offices erstreckt. Herr Thillairajah hat einen B.A. Cum Laude in Wirtschaftswissenschaften der University of Rochester sowie einen M.B.A. in Finanzen und Statistik der University of Chicago.

Dr. Pratheev Sreetharan hat einen A.B., M.S. und PhD in Angewandter Physik der Harvard University und ist für die Entwicklung eines neuartigen, von Origami inspirierten Herstellungsprozesses bekannt, mit dem man mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit komplexe Miniatur-Geräte herstellen kann. Dr. Sreetharan ist äußerst kompetent auf dem Gebiet der Mathematik und Computer-Algorithmen und war in vielen technischen und wissenschaftlichen Bereichen tätig. Dr. Sreetharan wurde mit dem begehrten Nachwuchspreis TR35 ausgezeichnet, der jedes Jahr vom Technology Review Magazine an die 35 weltweit besten Innovatoren unter 35 Jahren vergeben und im MIT veröffentlicht wird. Dr. Sreetharans Arbeit wurde auch im Wall Street Journal, der Business Week, im MIT Technology Review, im Scientific American veröffentlicht sowie auf dem Discovery Channel gezeigt und im National Public Radio besprochen.

