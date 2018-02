Köln (ots) -



Recherchen des WDR Verbrauchermagazins Servicezeit (Donnerstag, 01. Februar 2018, 18.15 Uhr, WDR Fernsehen) haben ergeben, dass bestimmte Karnevalsmasken mit verbotenen Schadstoffen belastet sind. In einem Stichprobentest hat die Servicezeit zehn Masken im Labor untersuchen lassen. Das erschreckende Resultat der Recherchen: Mehrere Masken erfüllen nicht die Anforderungen der Spielzeugnorm und der Produktsicherheit. Krebserregende Schadstoffe und leichte Entflammbarkeit sind die Realität. Die Ergebnisse betreffen auch Produkte, die für Kinder ab drei Jahren empfohlen werden. Damit könnten die zumeist in China hergestellten Masken für ihre Hauptzielgruppe zu einer großen Gefahr werden.



Der WDR prüft: Wie gut sind Karnevalsmasken gekennzeichnet? Welche Schadstoffe werden gefunden? Sind die Masken entflammbar? Und wie kann man Kinder vor den Gefahren schützen?



