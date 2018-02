Leipzig (ots) -



Die KLUBBB3-Hüttenparty in Flachau geht weiter. Nach dem erfolgreichen Debüt im letzten Jahr zeigt das MDR-Fernsehen am 3. Februar, 20.15 Uhr, eine neue Folge der besonderen Schlagerparty im Schnee und verspricht einen stimmungsvollen Winterausflug in die Berge.



Die Stars der Sendung feiern nicht nur eine heiße Party, sondern erkunden auch die traumhafte Urlaubsregion rund ums österreichische Flachau - verbunden mit spektakulären Luftaufnahmen der malerischen Landschaft.



Zu Gast bei Florian Silbereisen und seinen KLUBBB3-Bandmitgliedern Jan Smit und Christoff sind u.a. Beatrice Egli, Ben Zucker, Stefanie Hertel, Semino Rossi, Francine Jordi, Jürgen Drews, Andy Borg, Voxxclub, Maximilian Arland, Anita und Alexandra Hofmann.



Neben vielen Schlagerhits kommen Wintererlebnisse mit den Stars nicht zu kurz:



Andy Borg rast auf einem Rodelschlitten den Berg herunter. Beatrice Egli wagt eine Abfahrt bei Nacht. Selbst ein Schneesturm kann die Zipfelbuben und die Geschwister Hofmann nicht stoppen: Sie tanzen mit den Flocken um die Wette.



Stefanie Hertel und NDW-Legende Markus singen in der romantischen Winternacht "Kleine Taschenlampe brennt" und auch bei Semino Rossi kommt auf einer Schlittenfahrt die Romantik natürlich nicht zu kurz. Die Gastgeber von KLUBBB3 wiederrum zeigen mit ihren spektakulären Abfahrten: In dieser Show wird aus manchem Schlagerstar ein Wintersportstar.



Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion von MDR, NDR, BR und ORF in Zusammenarbeit mit JÜRGENS TV.



