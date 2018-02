Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Videokonferenz-Trend befeuert auch 2018 die unternehmensweite Kollaboration(press1) - BlueJeans und Dolby verzeichnen eine starke Nachfrage nachihrer integrierten Video- und AudiolösungMünchen, 1. Februar 2018 - BlueJeans Network [1], der erste Cloud-Servicezur Verbindung von Desktops, mobilen Geräten und Raumsystemen in einerVideokonferenz, meldet: Die integrierte Plattform aus BlueJeans Rooms unddem Dolby Conference Phone [2] verbuchte bereits in den ersten sechsMonaten eine Nachfragesteigerung um 63 Prozent. Das ausgeprägte Interessebestätigt Marktdaten1, die für 2018 ein anhaltendes Wachstum von kleinenbis mittleren Konferenzraumlösungen erwarten lassen. Unternehmenbetrachten diese Räume längst als Schlüsselelement für eine Meeting-Erfahrung, die Einzelnutzern und Teams den ungehinderten Austausch vonIdeen und Konzepten ermöglicht.In ihrer neuesten Konfiguration zielt die Lösung auf Szenarien, bei deneneine erstklassige Ton- und Content-Sharing-Qualität ohne Videoübertragungbenötigt wird. Dabei überzeugt die Verbindung aus BlueJeans Rooms und demDolby Conference Phone durch ihre innovative Spatial-Audio-Technologie,die sämtliche Gespräche im Konferenzraum mit einer 360-Grad-Tonaufnahmeerfasst und jede Stimme räumlich korrekt wiedergibt. Die Sprechenden sindin außergewöhnlich klarer, natürlicher Tonqualität zu hören, währendHintergrundgeräusche mit modernsten Filtertechnologien unterdrückt werden.Durch die bequeme One-Touch-Konferenzteilnahme über die Benutzeroberflächedes Dolby Conference Phone [3] steht eine einfache, erschwingliche undzeitgemäße Form der Internet-Kollaboration bereit.In einer Marktstudie von Wainhouse Research [4] geben 66 Prozent derTeilnehmer an, dass ihr Unternehmen die Nutzung von Videokonferenzsystemenin kleinen Multimedia-Konferenzräumen forcieren möchte1."Unternehmen, die ihre Konferenzräume und Mitarbeiter mitVideofunktionalität ausrüsten möchten, sollten sich den BlueJeans MeetingsService mit Dolby-Support sowie die Integration von BlueJeans Rooms undDolby Conference Phone genauer ansehen", empfiehlt Ira Weinstein, SeniorAnalyst und Partner bei Wainhouse Research."Nach der Entscheidung für BlueJeans wurde mir schnell klar, dass ich hieralle notwendigen Instrumente zur Hand hatte. Wir testeten das DolbyConference Phone an so ausgefallenen Orten wie dem Tischtennisraum undstellten dabei fest, wie perfekt die Geräuschunterdrückung funktioniertund wie einzigartig die Lösung ist", erinnert sich Stanislav Burdeynyy, ITOperations Manager bei Mixpanel [5]. "Seither haben wir die Kombinationaus BlueJeans Rooms und dem Dolby Conference Phone in 50 verschiedenenKonferenzräumen installiert - mit überwältigend positivem Feedback."Dank der Partnerschaft mit Dolby können BlueJeans-Kunden ihre Meeting-Räume zum Spiegel ihrer Unternehmenskultur machen und Video-, Audio- undWeb-Konferenztechnologien mit den Kollaborationswerkzeugen verbinden, dieihre Belegschaft täglich nutzt.Ausführliche Informationen zu BlueJeans Rooms und Dolby finden Sie unterbluejeans.com/dolby-voice [6]Informationen über BlueJeans NetworkBlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperablerVideokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden.BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen fürMeetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren dieLösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktopsoder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellenWebkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation fürjedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näherzusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.bluejeans.com/.Pressekontakteloquenza pr gmbhIna Rohe / Katharina PöppelEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89.242038 0E-Mail: mailto:bluejeansnet@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

February 01, 2018 09:00 ET (14:00 GMT)