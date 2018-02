Liebe Leser,

wer am Donnerstag Apple Aktien traden möchte, sollte aufpassen: In den USA soll es an dem Tag gegen 14 Uhr Ortszeit (Kalifornien) die neuen Zahlen von Apple geben. Dabei geht es um das erste Quartal des Apple Geschäftsjahres. Denn dieses weicht vom Kalenderjahr ab! Das bedeutet aber auch, dass das erste Quartal den für Apple besonders wichtigen Zeitraum mit dem Weihnachtsgeschäft umfasst. Und das ist saisonal gesehen eine starke Zeit für Apple - schließlich werden da nicht ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...