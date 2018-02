Lieber Leser,

BP wird am 6. Februar die Zahlen per viertes Quartal 2017 veröffentlichen. Mit den gestiegenen Öl- und teilweise Gaspreisen sind Erwartungen an die Ergebnisse hoch gesteckt. Per drittes Quartal 2017 hat man die Analysteneinschätzungen beim Umsatz sowie dem Ergebnis je Aktie übertroffen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 US-Dollar und damit 16,32 % über der Konsensschätzung sowie 97 % über dem Ergebnis aus dem Vorjahresquartal.

(David Iusow)

