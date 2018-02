Dafür sorgt der Chef persönlich. Wie schon von 2012 bis 2015 mit einer damaligen Vervierfachung des Kurses im Sog der Solartechnik und dem Absturz bis 2016 auf das Ausgangsniveau.



Mit dem chinesischen Partner hat Herr Manz die Qualität, als Anlagenbauer in diesem Geschäftsfeld bis zur Display-Herstellung etc. Arbeitsgebiete aufzubauen, deren Kalkulation sich gut rechnen lässt, aber selten wirklich bestätigt wird. Mit den aktuellen Zahlen kann man nur überschlägig rechnen. 263 Mio. € Marktwert sind für einen Umsatz in der Größe von 230/240 Mio. € in den anspruchsvollen Sektoren nicht viel. Aber es reicht ein geringer Anstoß, um eine deutliche Rally auszulösen. Das ist ab dem 08. Februar möglich, wenn Herr Manz seine Zahlen und Pläne vorlegt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 05 vom 03.02.2018! Ausführliche Infos zu weiteren Themen finden Sie auch unter www.BoersenKiosk.de



Weitere Themen u.a.:++ SAP hat die Qual der Wahl++ SIEMENS steht vor einer Entscheidung++ RHEINMETALL: Position ausbauen?++ Ist MTU noch ein Schnäppchen?++ SOFTWARE AG: Korrektur beendet?++ Neues Kursziel für SMA SOLAR++ CLARIANT: Was hat der neue Großaktionär vor?++ Short-Spekulation bei BLACKROCK?



+++ Kostenlose BoersenKiosk Apple-App jetzt online +++ Mit kostenlosem Benachrichtigungsservice +++ Jetzt downloaden im Apple-Store! +++