Ebay bricht eine Tradition und trennt sich weitgehend von Paypal als Zahlart. Das schafft Freiräume - doch Paypal-Anleger trifft es hart.

Der US-Bezahldienst Paypal muss endgültig erwachsen werden. Das US-Auktionshaus Ebay, das Paypal einst aufpäppelte und dann 2015 an die Börse brachte, wird die enge Kooperation kappen und sich mit dem niederländischen Abwickler Adyen neu aufstellen. Das verkündete Ebay am Donnerstagabend. Verbraucher sollen weiterhin Paypal als Bezahl-Option nutzen können, mindestens bis 2023. Paypal ist sowohl als Bezahldienst für Konsumenten als auch als Zahlungsabwickler im Hintergrund aktiv.

Die Paypal-Anleger trieb die Nachricht am Donnerstag in die Flucht. Die Aktie notierte am Vormittag (Ortszeit) sieben Prozent im Minus. Das Geschäft mit dem früheren Mutterkonzern, von dem sich Paypal 2015 abspaltete, macht nach Angaben aus Unternehmenskreisen einen niedrigen einstelligen Prozentbereich aus.

Paypal-Chef Dan Shulman spielte daher vor Analysten die Auswirkungen der Entscheidung herunter. Ebay sei zwar ein wichtiger Kunde, aber das Geschäft mit anderen Unternehmen sei zuletzt viel schneller gewachsen. Der Verlust der Ebay-Erlöse werde "durchaus zu managen sein". Finanzchef John Rainey deutete zudem an, dass Paypal selbst angesichts unzureichender Profitabilität nicht an der Fortsetzung des Ebay-Deals interessiert gewesen sei.

Paypal hatte sich 2015 als eigenständiges Unternehmen von der langjährigen Konzernmutter abgespalten. Damals kam noch rund ein Viertel der Paypal-Erlöse von der Ebay-Plattform, ein Jahr später war es noch gut ein Fünftel.

Ebay steht im Wettbewerb mit Amazon unter Druck. Um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten, baute der US-Konzern sein Angebot um und vereinfachte seine Zahlungsmodalitäten, um mehr Kunden anzusprechen. Analysten bewerteten den Schritt als positiv für ...

