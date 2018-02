IRW-PRESS: Blox Labs Inc.: Blox Labs startet Technologie-Partnerschaft mit Cannvas MedTech für digitales Marketing und Branding sowie den Ausbau seines Portfolios von Blockchain-Projekten

Toronto, Ontario - 1. Februar 2018 - Blox Labs Inc. (BLOX oder das Unternehmen) (WKN: A2JSL9, Ticker: BR1B) freut sich, den Start einer Technologie-Partnerschaft mit Cannvas MedTech Inc., einer innovativen Firma für die Entwicklung bahnbrechender kanadischer Technologien sowie kreativer Marketingkampagnen inklusive SEO, zu verkünden.

Während wir das Wachstum unseres Unternehmens vorantreiben, wollen Investoren und Partner über unsere Fortschritte informiert werden. Eine nachhaltige digitale Strategie wird uns dabei helfen, das Erreichen wichtiger Meilensteine klar zu kommunizieren, kommentierte BLOX CEO Harald Seemann. Er führte weiter fort: Die Technologie-Partnerschaft mit Cannvas MedTech, einer Firma mit bewährter Expertise bei der Erstellung effektiver und kreativer Marketingkampagnen, ermöglicht uns eine zielgerichtete Kommunikation über alle Kanäle. Beide Unternehmen haben eine innovative Unternehmenskultur auf ihren Fachgebieten und wir freuen uns darauf, gemeinsame zukünftige Projekte zu entwickeln.

Das Cannvas-Team ist von unserer neuen Partnerschaft mit BLOX begeistert. Wir haben ein dynamisches Team, wir verstehen den Markt und wir wissen, dass unsere Erfahrung bei strategischen und kreativen Kampagnen auf globaler Basis das Fundament für eine erfolgreiche und langfristige Partnerschaft ist, sagte Steve Loutskou, CSO von Cannvas. Unsere Arbeit setzt sich aus strategischem Denken und kreativer Differenzierung zusammen. In Kombination mit tiefgehender Analytik führt dies zu einem echten Kapitalertrag für unsere Partner. Loutskou führte fort: Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kernkompetenzen bei Kampagnen und Analytik für BLOX und seine Kunden zum Erfolg führen werden.

Diese Partnerschaft begründet eine strategische Allianz, durch die BLOX hochwertige Informationen für seine Investoren und Partner anfertigen kann. Das Unternehmen treibt sein Wachstum durch mehrere Blockchain-Projekte voran. Die erhöhte Konnektivität wird das Publizieren und Verteilen von Unternehmensnachrichten, Projekten und Medien durch digitale und mobile Netzwerke vereinfachen. Diese Allianz fördert ebenfalls die Entwicklung neuer und innovativer digitaler Business-Lösungen.

Über Blox Labs Blox Labs Inc. (WKN: A2JSL9, Ticker: BR1B) ist eine spezialisierte Technologiefirma, die sich auf die Entwicklung führender Softwarelösungen aus den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentraler Applikationstechnologien konzentriert. Das Unternehmen ist gerade dabei, eine Blockchain-basierte Smart Contract Supply Chain Management Plattform für den legalen Cannabis-Sektor zu entwickeln. BLOX ist an Partnerschaften und strategischen Akquisitionen von dynamischen Wachstumsunternehmen interessiert. Blox Labs Inc. Harald Seemann CEO und Direktor Telefon: +1.416.879.1989 Email: ir@bloxlabs.ca Webseite: www.bloxlabs.ca Cannvas MedTech Inc. Webseite: www.cannvasmedtech.com Disclaimer Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Bitte die englische Originalmeldung beachten.

