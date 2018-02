Wolfgang Grenke scheidet planmäßig aus dem Vorstand der GRENKE AG aus

Baden-Baden, den 1. Februar 2018: Wolfgang Grenke, Gründer und Vorstandsvorsitzender der GRENKE AG, hat dem Aufsichtsrat in dessen heutiger Sitzung mitgeteilt, dass er für eine erneute Berufung in den Vorstand der Gesellschaft nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Dem Aufsichtsrat war der Wunsch Wolfgang Grenkes, die Leitung der Gesellschaft auf absehbare Zeit in jüngere Hände geben zu wollen, bekannt. Er nahm ihn dennoch mit größtem Bedauern entgegen.

Der Aufsichtsrat drückte Wolfgang Grenke seinen herzlichen Dank aus und würdigte die herausragenden Leistungen, die der große Unternehmer in den vergangenen vierzig Jahren für sein Unternehmen und Lebenswerk erbracht hat. Er wünschte ihm für die weitere Zukunft alles Gute.

Wolfgang Grenke wird mit Ablauf seiner Amtszeit am 28. Februar 2018 aus dem Vorstand ausscheiden. Zu seiner Nachfolgerin im Amt des Vorstandsvorsitzenden hat der Aufsichtsrat, wie schon geplant, einstimmig die bisherige Stellvertreterin, Frau Antje Leminsky, berufen. Sie wird ihr neues Amt mit Wirkung zum 1. März 2018 übernehmen und in ihrer neuen Rolle neben ihren bisherigen Ressorts IT und Personalstrategie ebenfalls für Konzernstrategie, Risikocontrolling und Credit Center verantwortlich sein. Sebastian Hirsch, im Vorstand verantwortlich für die Bereiche Controlling, M&A und Treasury, wird darüber hinaus zukünftig die Ressorts Recht, Steuern und Investor Relations und damit die Kapitalmarktkommunikation des GRENKE Konzerns verantworten. Die Berufung eines zusätzlichen Vorstandsmitglieds ist nicht vorgesehen.

Über GRENKE

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechnete Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.300 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: http://www.grenke.de

