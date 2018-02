WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Dezember stärker gestiegen als erwartet. Auf Monatssicht legten sie um 0,7 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte der Anstieg bei revidiert 0,6 Prozent (zunächst: +0,8 Prozent) gelegen./jsl/tos

