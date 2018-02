Heute gibt es einen ganzen bunten Strauß an Themen, welche die Auslandsmärkte in Atem halten. Facebook verkündet eine neue, vielleicht nicht ganz so altruistische neue Strategie an. PayPal trennt sich von seiner Jugendliebe und Microsoft leidet, zumindest kurzfristig, unter der US-Steuerreform. Eine Einordnung von Roland Hirschmüller, Baader Bank, bei Börse Stuttgart TV.