Mägenwil - Wie im Vorjahr konnte Competec, die Firmengruppe des Aargauer Unternehmers Roland Brack, stark wachsen. 2017 erwirtschaftete das Unternehmen 665,4 Millionen Franken Umsatz.

Die in Mägenwil beheimatete Competec-Gruppe, zu der die Handels- und E-CommerceUnternehmen BRACK.CH AG, Alltron AG, Sport360 AG und Jamei AG gehören, verzeichnet 2017 einen Jahresumsatz von 665,4 Millionen Franken, was einem Zuwachs von knapp 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Personalbestand hat um 73 Mitarbeitende zugenommen und beträgt Ende 2017, alle drei Standorte zusammengefasst, 607 Mitarbeitende, davon 42 Auszubildende. Ferner beachtlich waren die rund 1,63 Millionen Pakete, die aus dem eigenen Lager in Willisau verschickt wurden, und die unveränderte Zustellpünktlichkeit der Pakete am Folgetag mit über 99,9 Prozent.

Gruppe: neue Organisation für neue Herausforderungen

Den bereits länger gefassten Entschluss, in der Romandie Fuss zu fassen, hat Competec 2017 in die Tat umgesetzt. Die ersten Schritte zur Expansion in die Westschweiz waren die Übernahme von Geschäftstätigkeit, Mitarbeitenden und Standort des Händlers PCtop, die Übersetzung von Onlineshops und Marketingmassnahmen sowie ein Kickoff-Anlass in Lausanne, an dem über 130 Business- und Handelskunden teilnnahmen. Seit Frühjahr 2017 können Kunden sämtlicher Competec-Handelsfirmen den neuen Abholschalter und Showroom im Centre CACIB im waadtländischen Renens nutzen.

Im November 2017 hat sich Competec ausserdem reorganisiert. Aus den fünf neu geformten Bereichen B2C, B2B, IT, Operations und HR hat sich eine veränderte Zusammensetzung der Unternehmensleitung ergeben. Nebst den neu geschaffenen Bereichen und der Erweiterung des obersten Führungsgremiums von drei auf fünf Personen gehört die Vereinigung von Verkauf und Technik in einer Abteilung «Customer Service» zu den am tiefsten greifenden Veränderungen.

B2C: neue Shop-Plattform im Belastungstest und weitere Dienstleistungen

Mit der Liveschaltung von INTERSPORT.CH im April und des neuen Onlineshops von BRACK.CH im September nahm Competec die eigens entwickelte neue E-CommercePlattform in Betrieb, die sich durch kurze Ladezeiten und einfache Bedienung auf sämtlichen Endgeräten auszeichnet. Dass sie auch unter Last äusserst stabil ist, durfte sie bei der ersten Teilnahme von BRACK.CH am «Black Friday» eindrucksvoll unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...