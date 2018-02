Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Gestern habe ja live vom Zertifikate Jahresauftakt 2018 geschrieben, den Laptop in der Säulenhalle der Wiener Börse mitgehabt, da gings um viel MiFID II (Boschan, Arbter). Immer, wenn ich an Derivate denke, denke ich natürlich auch an die gute alte ÖTOB, ein Comeback würde ich persönlich super finden. Ich fragte ATX-Gründer Andreas Grünbichlerfolgendes: Die ÖTOB gibt es nicht mehr, man muss auf die Eurex blicken, findet dort noch Quartalsfutures mit wenig Handel. Inwieweit braucht ein Index liquide Futures? Hat man die ÖTOB zu leichtfertig aufgegeben? Antwort: "Das kann ich nur schwer beurteilen, aber auch eine Soffex ist einer DTB/Eurex aufgegangen." Letzteres ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...