BONN (dpa-AFX) - Da dürften Manager von Google und Facebook die Ohren spitzen: Deutschlands Wettbewerbshüter nehmen den Online-Werbemarkt unter die Lupe. Wie das Bundeskartellamt am Donnerstag in Bonn mitteilte, habe die Behörde eine sogenannte Sektoruntersuchung eingeleitet. So eine Analyse macht das Amt bei generellen Bedenken - die Marktstruktur und die Chancen oder möglicherweise auch Hindernisse für die verschiedenen Akteure werden beleuchtet. Es geht nur um die Branche insgesamt und nicht um einzelne Firmen.

Die Online-Werbung habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten rasantes Wachstum hinter sich, das jährliche Marktvolumen in Deutschland werde auf fünf bis neun Milliarden Euro geschätzt, sagte Behördenchef Andreas Mundt. Das System sei komplex. Firmen wie Google oder Facebook hätten "erhebliche Marktbedeutung" - sie hätten "nach Auffassung einiger Marktteilnehmer geschlossene Systeme, sogenannte "walled gardens", etablieren" können, so Mundt. Mit "Walled Garten" (wörtlich: ummauerter Garten) ist eine geschlossene Plattform gemeint, die keinen fairen Wettbewerb ermöglicht. Die Behörde will mit Firmen sprechen und Fragebögen verschicken./wdw/DP/nas

