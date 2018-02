Die Goldnachfrage in China, dem größten Konsumenten des gelben Metalls, ist 2017 gegenüber dem Vorjahr um 9,41% auf 1.089 Tonnen gestiegen. Das berichtet der staatliche Sender CCTV unter Berufung auf Zahlen der China Gold Association. So sei der Absatz von Goldschmuck in der Volksrepublik vergangenes Jahr um 10,35% auf 696,5 Tonnen gestiegen, während der Absatz von Goldbarren um 7,28% auf 276,39 Tonnen zulegte, meldete ...

