Liebe Leser,

die Vorzugsaktie von Volkswagen ist in diesen Tagen in einem schwächeren Gesamtmarkt wieder etwas zurückgekommen. Das ist aber nicht weiter verwunderlich, nachdem die Aktie zuvor sehr gut gelaufen war. So konnte Anfang September eine Aufwärtsbewegung initiiert werden, die den Wert in der Spitze um über 50 Prozent ansteigen ließ. Der vorläufige Höhepunkt wurde am 22. Januar beim Stand von 188,50 Euro erreicht. Seither hat die Aktie knapp 5 Prozent nachgegeben, was sich auch ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...