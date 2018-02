Zürich (awp) - Der angeschlagene Backwarenhersteller Aryzta hat seine verlustbringenden Fabriken im US-amerikanischen Cloverhill verkauft. Die Anlage in Chicago werde inklusive den Marken "Cloverhill" und "Big Texas" an Hostess Brands abgestossen und die Fabrik in Cicero an Bimbo Bakeries, wie Aryzta am Donnerstag mitteilt. Die ...

