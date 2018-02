Neue europäische Niederlassung direkt vor den Toren Amsterdams bietet Mimo Monitors die Möglichkeit, internationale Kunden mit Leichtigkeit zu betreuen

CHICAGO (USA), 1. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mimo Monitors (www.MimoMonitors.com), das führende Unternehmen im Bereich kleiner Touchscreen-Monitore, hat die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Nieuwegein, das vor den Toren Amsterdams liegt, angekündigt, um seine Präsenz in Europa und weltweit auszubauen. Da Mimo Monitors an der Schwelle steht, seine Wachstumsziele in dieser Region zu übertreffen, und im Jahr 2017 ein insgesamt großes Umsatzwachstum erreicht hat, wird diese neue Niederlassung die europaweite Expansion von Momo Monitors unterstützen und einen zusätzlichen Touchpoint für internationale Kunden bieten.

Zusätzlich wird die neue europäische Niederlassung die Fähigkeit von Mimo Monitors erhöhen, regionalen Unternehmen, die nach Touchscreen-Monitor-Lösungen suchen, um die Produktivität zu verbessern und den Kundenkontakt zu reformieren, einen erstklassigen Kundenservice zu bieten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Kunden in Europa unsere Expertise auf dem Gebiet der kleinen Touchscreens zugänglicher machen können, und werden unser Geschäft zum Nutzen unserer Kunden weiter ausbauen. Diese neue Niederlassung steht für unser Engagement für Europa und wir wissen, dass wir in eine weltweit positive Zukunft blicken", sagte David Anderson, Präsident und Gründer von Mimo Monitors. "Wir halten nicht nur unser Versprechen von 'Touchscreens mit menschlichem Touch', sondern wir können durch diese weltweite Expansion auch unser begabtes Team weiter ausbauen, das uns dabei unterstützen kann, die Geschichte von Mimo Monitors zu verbreiten und erstklassigen Kundenservice zu bieten."

Mimo Monitors hat Remco Bon ins Team geholt, der mehr als 25 Jahre weltweite Erfahrung im Bereich IKT/Telekommunikationsvertrieb und Vertriebsmanagement zu bieten hat. Er wird die Niederlassung in Amsterdam leiten und Vertrieb und Support für europäische Kunden bereitstellen.

"Ich freue mich, eine Niederlassung in Amsterdam zu leiten - mit dem Ziel, das Geschäft von Mimo Monitors weltweit weiter auszubauen", sagte Remco Bon, Vertriebsleiter der Niederlassung in Amsterdam. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere einzigartige und flexible Expertise auf dem Gebiet der kleinen Touchscreens anzubieten und gleichzeitig und kontinuierlich individuellen Support zu bieten, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen."

Die Niederlassung von Mimo Monitors in den Niederlanden wurde im Januar 2018 eröffnet. Sie ist die erste europäische Niederlassung von Mimo Monitors zusätzlich zu den Niederlassungen in Nordamerika und Südkorea. Diese weltweite Expansion folgt auf ein großartiges Wachstumsjahr 2017 für das Unternehmen Mimo Monitors, das kürzlich Kooperationen mit Google und Logitech bekannt gegeben hat. Die Niederlassung in Amsterdam von Mimo Monitors befindet sich an folgender Adresse: Galvanibaan 4, 3439 MG Nieuwegein, Niederlande, und ist unter +31(0)20 299 0160 erreichbar.

Über Mimo Monitors:

Mimo Monitors, im Jahr 2008 gegründet, ist ein weltweiter Experte und Branchenführer auf dem Gebiet der kleinen Touchscreen-Monitore, Displays und Tablets. Mimo Monitors verfolgt den Ansatz, sich auf die Lösungsfindung zu konzentrieren, und setzt auf die Entwicklung von hochwertigen Displays mit geringem Platzbedarf, die Innovationen vorantreiben und ein nahtloses Erlebnis für Digital Signage, Konferenzräume, Kioske, Verkaufsstellen und -punkte, Hotel- und Gastgewerbe und mehr bieten. Das Weltklasseteam von Mimo Monitors hat Mimo-Monitors-Lösungen an Standorten in der ganzen Welt für Fortune-500-Unternehmen eingesetzt, sowohl in den USA als auch weltweit.

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c9d4895-609a-4dd6-a983-8f522a441d9f (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c9d4895-609a-4dd6-a983-8f522a441d9f)

dana@spokeandwheelstrategy.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Mimo Monitors via Globenewswire