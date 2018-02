Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Donnerstagnachmittag kräftig ins Minus gedreht. Fundamentale Gründe für den Abgabedruck sind im Handel nicht bekannt. Sogenannte Algos, also automatisierter Handel, dürften für den Druck verantwortlich sein, der stark momentumgetrieben sei. Vom Umfeld gebe es nämlich keine neuen Impulse. Das Euro/Dollar-Paar notiert wenig verändert und auf der Zinsseite tut sich ebenfalls wenig mit von den Tageshochs sogar eher leicht zurückkommenden Anleiherenditen. Fundamental sei allerdings zu beachten, dass Aktien hoch bewertet seien, die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen mithin grundsätzlich hoch.

Der DAX verliert 1,1 Prozent auf 13.045 Punkte, im Tagestief stand der Index bei 12.974 Punkten. Etwas verringert haben sich die Verluste mit dem Start an der Wall Street. Dort fiel das Minus nur klein aus, inzwischen pendeln die Indizes sogar um ihre Vortagesstände. Der Euro-Stoxx-50 hält sich mit Abschlägen von 0,6 Prozent auf 3.586 besser als der DAX. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die im gesamteuropäischen Index enthaltenen Öl- und Gas- sowie Rohstoffaktien Aufschlägen verzeichnen.

Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank vom Vorabend setzt derweil keine größeren Akzente an den Märkten. Dennoch wertet die Deutsche Bank den Ausgang der Fed-Sitzung als leicht falkenhaft, denn die Notenbanker hätten die Absicht, die Zinsen im laufenden Jahr weiter anzuheben, noch stärker als zuvor unterstrichen. Mit Blick auf die Inflationsentwicklung seien sie zudem zuversichtlicher, das Ziel von 2,0 Prozent zu erreichen. Die Analysten gehen von vier Zinsschritten im laufenden Jahr aus, offiziell avisiert sind bislang drei.

Am Devisenmarkt hinterlässt die Fed-Entscheidung keine eindeutigen Spuren. Der Euro geht mit 1,2448 Dollar um, etwas höher als vor dem Fed-Statement. Zum Yen zieht der Dollar dagegen etwas an. Eine Zinsanhebung im März in den USA wird nun mit 99 Prozent eingepreist. Vor der Fed-Sitzung lag die Wahrscheinlichkeit dafür bei 90 Prozent. Aber auch das kann den Dollar nicht stützen. Nach Einschätzung der Commerzbank bleibt der Dollar vor allem politisch geprägt.

Nokia klarere Tagesfavorit - Ferrari starten nach starkem Ausblick durch

Auf Unternehmensseite tobt die Berichtssaison. Der Netzausrüster Nokia hat mit seinem bereinigten Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen und weitere gute Nachrichten im Gepäck: Der Netzmarkt schrumpft weniger stark als erwartet, weil sich die Lage in Nordamerika langsam verbessert. Die Aktionäre dürfen sich künftig auf Dividendensteigerungen freuen. Nokia schießen um 14,5 Prozent nach oben.

Ein positiver Ausblick von Ferrari treibt die Aktie um 4,9 Prozent nach oben. Laut Evercore ISI sind die Quartalszahlen zwar nur "in line" ausgefallen. Positiv heben die Analysten allerdings den Ausblick der Italiener hervor. Ferrari strebt bis 2022 ein bereinigtes EBITDA von 2 Milliarden Euro sowie einen freien Cashflow von 1,2 Milliarden Euro an.

Der Vodafone-Kurs fällt dagegen um 4,5 Prozent, nachdem das Unternehmen für sein drittes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang gemeldet hat. Novo Nordisk stehen nach den Quartalszahlen ebenfalls stark unter Druck. Der Kurs verliert 6,5 Prozent. "Der Gewinn hat die Erwartungen verfehlt", sagt ein Händler. Der Ausblick sei mau, die Perspektiven für das US-Geschäft zudem unklar.

Daimler-Aktie verliert

Die Daimler-Aktie verliert nach der Zahlenvorlage 2,6 Prozent. Daimler hat im Schlussquartal von einem guten Lkw-Geschäft profitiert und den Gewinn deutlich erhöht. Gegenwind gab es allerdings im margenstarken Autogeschäft, wo das Ergebnis wie erwartet etwas sank. Beim Ausblick für das laufende Jahr gibt sich Daimler angesichts massiver Investitionen in neue Geschäftsfelder und nicht mehr ganz so hoher Absatzzuwächse im Autogeschäft zurückhaltend. Evercore-Analyst Arndt Ellinghorst verweist auf die zunehmenden Probleme für Daimler durch den starken Euro und glaubt nicht, dass dies nur ein Daimler-Problem bleiben wird. BMW verlieren 0,4 Prozent, während VW noch leicht mit 0,2 Prozent fester notiert.

Schwächster Wert im DAX sind Siemens mit einem Minus von 4,1 Prozent bzw 4,94 Euro. Hierin ist allerdings ein Dividendenabschlag von 3,70 Euro enthalten.

Die Aktie des Autozulieferers Schaeffler bricht um 11,4 Prozent ein. Hier ist das operative Ergebnis deutlich unter den Erwartungen geblieben. Als negativ bewertet wird der Ausblick auf die EBIT-Marge und den freien Cashflow, der laut Schaeffler zurückgehen wird. "Das kommt einem Profit-Warning gleich", sagt ein Händler.

Für Fresenius geht es um 3,7 Prozent nach unten. Ein Händler verweist auf eine aktuelle Studie von Goldman Sachs. Darin soll das Haus vor einem sich abschwächenden Wachstum bei Fresenius gewarnt haben.

Siltronic leiden unter mauem Ausblick

Zu weiteren Gewinnmitnahmen kommt es bei Siltronic, die Aktie verliert 7,7 Prozent. "Die Zahlen liegen zwar überwiegend im Rahmen der Erwartungen", so ein Händler. Der Ausblick sei aber eher mau. "Siltronic ist sehr stark abhängig vom US-Geschäft, von daher ist eine gewisse Vorsicht angebracht".

Die Aktie von SLM Solution bricht um mehr als 10 Prozent ein. Im Handel wird auf den Ausblick des 3D-Druckerherstellers verwiesen. Für 2018 rechnet SLM Solution mit einem Umsatz in Höhe von rund 125 Millionen Euro, dies liegt rund 15 Prozent unterhalb der Markterwartung.

Positiv beurteilt wird eine Personalie bei Software AG. Wie das Unternehmen mitteilte wird Sanjay Brahmawar zum 1. August für fünf Jahre neuer Vorstandsvorsitzender. "Brahmawar ist ausgewiesener Experte für das Internet der Dinge", sagt ein Händler. Die Aktie legt um 3,3 Prozent zu.

Freenet fallen dagegen um 2,1 Prozent. Sie leiden darunter, dass die Analysten der UBS die Aktie zum Verkauf empfehlen. Medigene legen weiter zu und gewinnen 0,9 Prozent. Das Unternehmen hat in den USA ein Patent erhalten.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.582,18 -0,75 -27,11 2,23 Stoxx-50 3.190,19 -0,69 -22,08 0,39 DAX 13.029,19 -1,22 -160,29 0,86 MDAX 26.581,05 -0,91 -243,62 1,45 TecDAX 2.639,77 -0,35 -9,31 4,38 SDAX 12.277,40 -0,45 -55,65 3,29 FTSE 7.511,33 -0,29 -22,22 -2,01 CAC 5.457,59 -0,44 -24,33 2,73 Bund-Future 158,63 -0,06 -1,95 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Mi, 18:10 % YTD EUR/USD 1,2450 +0,30% 1,2397 1,2433 +3,6% EUR/JPY 136,20 +0,48% 135,74 135,86 +0,7% EUR/CHF 1,1579 +0,15% 1,1570 1,1582 -1,1% EUR/GBP 0,8749 +0,08% 0,8745 1,1418 -1,6% USD/JPY 109,40 +0,18% 109,52 109,27 -2,9% GBP/USD 1,4225 +0,19% 1,4175 1,4193 +5,3% Bitcoin BTC/USD 9.312,15 -7,12% 10.046,46 9.964,01 -35,17 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,38 64,73 +1,0% 0,65 +8,2% Brent/ICE 69,45 68,89 +0,8% 0,56 +4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.341,82 1.344,65 -0,2% -2,83 +3,0% Silber (Spot) 17,17 17,32 -0,9% -0,15 +1,4% Platin (Spot) 998,80 1.001,85 -0,3% -3,05 +7,5% Kupfer-Future 3,19 3,20 -0,0% -0,00 -3,2%

