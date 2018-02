Bonn (ots) - Endspurt erwünscht - SPD und Union sind auf der Zielgeraden. Mit dem Kompromiss zum Familiennachzug wurde zuletzt eine wichtige Hürde auf dem Weg zur GroKo genommen. Vor allem zwei Forderungen der SPD dürften allerdings noch Schwierigkeiten machen: Die Abschaffung "sachgrundloser" Befristungen bei Arbeitsverträgen und die Angleichung der Ärztehonorare für privat und gesetzlich Krankenversicherte. Die Verhandlungen in den Arbeitsgruppen sollen bis Ende der Woche abgeschlossen werden. Danach muss die SPD-Basis noch zustimmen. Ausgang ungewiss.



Welche Kompromisse müssen noch geschlossen werden? Wo hapert es am meisten? Wer wird sich in den Verhandlungen durchsetzen? Alexander Kähler diskutiert u.a. mit: Frank Werneke, stellvertretender Bundesvorsitzender ver.di, Hubertus Porschen, Bundesvorsitzender Die Jungen Unternehmer, Kristina Dunz, stellvertretende Büroleiterin Rheinische Post und Prof. Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin Freie Universität Berlin.



