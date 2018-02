In 45 Prozent der Unternehmen kommt laut der Studie Industrie 4.0 zum Einsatz - das sind nur vier Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr und sechs Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Je etwa ein weiteres Fünftel der Unternehmen hat den Einsatz entsprechender Anwendungen bereits geplant (20 Prozent) beziehungsweise diskutiert diesen (23 Prozent). Das sind Ergebnisse einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young), für die insgesamt über 550 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland befragt wurden. Die repräsentative Umfrage führte Bitkom Research durch. Als Industrie 4.0 werden in diesem Zusammenhang die intelligente Fabrik und die Vernetzung von Produkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...