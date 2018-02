Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstag im Späthandel keine klare Richtung gefunden. Nach den Abschlägen am Vormittag notierten die Anleihen am langen Ende weiter im Minus, die fünfjährige Anleihe drehte jedoch leicht ins Plus und das kurzlaufende zweijährige Wertpapier blieb unverändert.Der Euro-Bund-Future präsentierte ...

