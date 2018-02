Frankfurt (ots) - Crocs, Inc., ein globaler Marktführer innovativer Freizeitschuhe für Damen, Herren und Kinder, gibt heute den weltweiten Launch seiner 'Drew Barrymore loves Crocs Colorblock'-Kollektion bekannt. Die Produktlinie, mit ausgewählten Modellen für Damen und Kinder, entstand in Zusammenarbeit mit Drew Barrymore, die als Markenbotschafterin für die 'Come As You Are'-Kampagne auftritt.



Durch die Kombination der Farben Weiß, Marineblau und Gelb, und darauf abgestimmte Verzierungen, vereint die Colorblock-Kollektion den unverwechselbaren Look, den Kunden an Crocs lieben, mit einem Design, das Barrymores Persönlichkeit und Style widerspiegelt. Die exklusive Kollektion ist unter anderem in den bekannten Crocs-Modellen - Classic Clog, Crocband[TM] Clog und Crocs Sloane Slide - erhältlich.



"Als es an das Design meiner ersten Schuhkollektion mit Crocs ging, fand ich meine Inspiration in der Liebe, positiver Energie und Eigenarten, die jeden von uns besonders machen", so Drew Barrymore, die mit einem Golden Globe Award ausgezeichnete Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin, Entwicklerin einer Kosmetiklinie, Autorin und Mutter. "Die Zusammenarbeit an den Styles für 'Drew Barrymore loves Crocs' war eine wahre Herzensangelegenheit und ich freue mich, ein Stück dieser mit der Welt teilen zu dürfen."



Crocs selbst ist begeistert, Barrymore erneut als eine von drei Botschaftern für die Evolution der 'Come As You Are'-Kampagne in 2018 willkommen zu heißen. Mit seinen zentralen Botschaften von Optimismus, Vielfalt und Komfort feiert die 'Come As You Are'-Kampagne so die Einzigartigkeit und Individualität eines jeden - und stellt damit dar, was es bedeutet, sich in seinen eigenen Schuhen wohlzufühlen.



"Drew ist immerzu optimistisch und herrlich positiv. Wir finden, dass diese Eigenschaften, die zu dem Kern unserer Markenphilosophie gehören, in der 'Drew Barrymore loves Crocs Colorblock'-Kollektion zum Strahlen kommen.", sagt Michelle Poole, Senior Vice President of Global Product & Merchandising bei Crocs. "Die Styles treffen Drews Charakter hervorragend und bieten unseren Kunden gleichzeitig ein frisches und stylisches Design auf einigen unserer Kult-Modelle.



Die 'Drew Barrymore loves Crocs Colorblock'-Kollektion ist ab sofort auf crocs.de erhältlich.



Die Preise belaufen sich auf 44,99EUR für den Classic Clog, 54,99EUR für den Crocband[TM] Clog und 44,99EUR für den Crocs Sloane Slide. Für Kinder gibt den Classic Clog für 34,99EUR und den Crocband[TM] Clog für 39,99EUR.



Eine zweite 'Drew Barrymore loves Crocs'-Kollektion wird weltweit im Mai 2018 auf den Markt kommen. Der Fokus sind exklusive grafische Muster und Verzierungen auf den Modellen Classic Clog, Crocband[TM] Clog und Crocs Sloane Slide, sowie Crocs Isabella Sandal und Crocs Flips.



Crocs, Inc.



Crocs, Inc. (Nasdaq: CROX) ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Freizeitschuhe für Damen, Herren und Kinder. Crocs bietet ein breites Portfolio an ganzjährigen Produkten an, lässt dabei aber nie den ursprünglichen Komfort-Aspekt, der die Marke beliebt gemacht hat, außer Acht. Bequem, ultraleicht, gedämpft, abriebfest und geruchsresistent - das Croslite[TM]-Material, eine eigens von Crocs entwickelte, revolutionäre Technologie, verleiht jedem Schuh diese Attribute. Seit der Gründung 2002 hat der amerikanische Kultschuhhersteller mehr als 300 Millionen Paar Schuhe in mehr als 90 Ländern auf der ganzen Welt verkauft.



Pressekontakt: Crocs Presseteam c/o FleishmanHillard Germany GmbH Hanauer Landstraße 182 A 60314 Frankfurt am Main



crocs.germany@fleishmaneurope.com Sonia Mehrotra: 069 / 405702 - 265 Alisa Roth: 069 / 405702 - 228 Julia Zenk: 069/ 405702 - 240