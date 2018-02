Hamburg (ots) -



Restaurants sind bei der ersten Verabredung sehr gefragt. Die Mehrheit der Deutschen geht beim ersten Date gerne in ein Restaurant. Dabei finden 66 Prozent auch, dass der Mann am Ende die Rechnung bezahlen sollte. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Online-Reservierungs-Services Bookatable by Michelin unter knapp 600 deutschen Restaurant-Gästen.



Restaurant beim ersten Date sehr gefragt, auch bei Blind Dates



3O Prozent der Befragten aus der Bookatable-Umfrage gehen beim ersten Date nahezu immer in ein Restaurant. Weitere 57 Prozent sagen, dass sie sich bei der ersten Verabredung oft und gerne für ein Restaurant entscheiden. Bei 11 Prozent der Umfrage-Teilnehmer ist ein Restaurantbesuch für ein erstes Treffen hingegen eher unwahrscheinlich. Nur knapp 2 Prozent gehen auf keinen Fall mit ihrer Verabredung essen.



Mehr als die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer hat bereits ein Blind Date in einem Restaurant, das heißt ein Treffen mit jemandem, den befragten Gäste vorher noch nicht kannten. An einem Speed Dating oder einem anderen organisierten Dating-Format, das im Restaurant stattfand, haben laut Umfrage allerdings bisher nur 4 Prozent teilgenommen.



Wenn es zu einer zweiten oder dritten Verabredung kommt, dann suchen übrigens 13 Prozent der Deutschen gerne ein Restaurant für ein Treffen auf.



Knoblauch, Zwiebeln und Fast Food werden beim Date nicht bestellt



50 Prozent der Umfrage-Teilnehmer bestellen beim Date auf keinen Fall Fast Food. Ebenso wenig beliebt sind dabei zum Beispiel Gerichte mit Knoblauch (42 Prozent) und rohen Zwiebeln (40 Prozent) sowie Spare Ribs (40 Prozent). Eine Suppe als Hauptgang würden 29 Prozent der Befragten ebenfalls niemals bei einer Verabredung wählen. Außerdem sind komplizierte Gerichte, bei deren Verzehr man sich blamieren könnte, bei den Umfrage-Teilnehmern wenig gefragt.



Tischmanieren sind wichtig und Männer sollen die Rechnung zahlen



Für 95 Prozent der Befragten sind die Tischmanieren des Gegenübers beim gemeinsamen Essen sehr wichtig, nur knapp 5 Prozent drücken hier ein Auge zu. Wenn dann nach dem Essen die Rechnung kommt, sollte der Mann diese bezahlen und das am besten diskret, darüber sind sich 66 Prozent der Umfrage-Teilnehmer einig. 22 Prozent sind dagegen der Meinung, dass jeder das bezahlen sollte, was er bestellt hat. Nur 12 Prozent bevorzugen, dass die Gesamtrechnung zu gleichen Teilen gesplittet wird.



Top 5 Romantik-Faktoren im Restaurant



Fragt man die Deutschen danach, was bei einem Date im Restaurant wichtig und romantisch ist, steht ein ausreichender Abstand zum nächsten Tisch und damit eine gewisse Privatsphäre an erster Stelle. Ganze 76 Prozent der Befragten legen darauf besonders viel Wert, um sich ungestört unterhalten zu können.



Für die Studien-Teilnehmer zählt ein schön gedeckter Tisch (61 Prozent) und Kerzenschein (45 Prozent) ebenso zu einer gelungenen Verabredung im Restaurant. Freundliches und zuvorkommendes Servicepersonal (46 Prozent) sowie eine angenehme Lautstärke im Restaurant (40 Prozent) gehören ebenfalls zu den 5 wichtigsten Faktoren, die einen Restaurantbesuch für Gäste romantisch macht. "Wenn das Ambiente stimmt und Raum für private Gespräche lässt, wählen die Deutschen gerne ein Restaurant für ein romantisches Date", so Thomas Bergmann, Regional Director DACH bei Bookatable by Michelin.



