Deutschlands teuerster Gegner: Wie Trumps aggressive Steuer-, Handels- und Währungspolitik den Wirtschaftsstandort gefährdet und warum die Politik nur zuschaut.

3 Vorwort6 Kompakt: Bundeswehr | HSH Nordbank | Linde | Facebook | Lehrer | Manuela Schwesig | Anlegerschutz | Elon Musk | Beate Uhse | Finanzministerium | Grafik: Wen das EU-Verbot von Palmöl in Biodiesel am härtesten trifft12 Standpunkte: Managerlegende Leonhard Fischer über die Lage an den Finanzmärkten | Amazon-Krankenkasse | Die Kunst des Abgangs | Zinswende | Metallstreik 16 Chefbüro: Holger Mühlbauer, Bundesverband IT-Sicherheit

Titel

18 USA: Steuerdumping, Handelskrieg, Abwertungswettlauf: US-Präsident Trump geht auf Konfrontationskurs. Wie reagiert Deutschland?

Wirtschaft & Politik

28 Digitalisierung: Der analoge Bundestag ist ein Sinnbild für die ganze Bundesrepublik31 Ministerien: In den Berliner Ressorts regiert Aktionismus - oder reine Langeweile32 AfD: Wie sich die Anti-Establisment-Partei staatliche Pfründe sichert34 Großprojekte: Am Brenner zeigt sich das Scheitern der grenzüberschreitenden Verkehrspolitik

Unternehmen & Märkte

38 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...