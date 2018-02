HERNDON (dpa-AFX) - Volkswagen hat auf dem US-Markt zu Jahresbeginn deutlich zugelegt. Im Januar wurden die Wolfsburger 24 744 Autos mit dem VW-Logo los, wie das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Herndon mitteilte. Das waren 5,2 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat. Für Schwung sorgten vor allem die neuen SUV's Atlas und Tiguan, die einen Großteil zum Absatz beisteuerten.

Starke Rückgänge gab es hingegen beim bislang wichtigsten US-Produkt Jetta, bei dem sich Kunden wegen eines anstehenden Modellwechsels zurückhalten. Doch auch die Golf-Serie und insbesondere der ebenfalls volumenstarke Passat schwächelten zuletzt. Der im September 2015 aufgedeckte Abgas-Skandal hatte VWs US-Verkäufe zeitweise einbrechen lassen, im vergangenen Jahr ging es aber wieder etwas bergauf./hbr/tos

AXC0285 2018-02-01/17:08