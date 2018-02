Der Branchenverband ACEA hat die Absatzzahlen für Autos mit alternativem Antrieb vorgestellt. Wie hat sich die Diesel-Debatte hier niedergeschlagen und was bedeutet das Thema Elektromobilität für die klassische Autobranche? Autoexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler wirft einen Blick auf die Autobranche, die Zahlen von Daimler und die Herausforderungen, die sich in Zukunft an die Autobauer stellen werden.