Union und SPD wollen für die Bundeswehr waffenfähige Drohnen beschaffen. Im Sommer hatte die SPD auf reinen Aufklärungsdrohnen beharrt.

Die Bundeswehr soll nun doch so schnell wie möglich Drohnen bekommen. Union und SPD einigten sich in der Verhandlungsgruppe für Außenpolitik und Verteidigung darauf, israelische Drohnen des Typs Heron TP für eine Übergangszeit zu leasen. Das geht aus dem Entwurf für das Kapitel Außen- und Verteidigungspolitik hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. "Wir werden im Rahmen der Europäischen Verteidigungsunion die Entwicklung der Euro-Drohne weiterführen", heißt es in dem Text, und: "Als Übergangslösung wird die Drohne Heron TP geleast".

Den unterschriftsreifen Leasing-Vertrag hatte die SPD in der letzten Sitzungswoche des alten Bundestages plötzlich blockiert, mit der Begründung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...