FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag erneut von der robusten Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone profitiert. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung stieg am Nachmittag auf 1,2470 US-Dollar. Am Morgen war der Euro noch kurzzeitig unter die Marke von 1,24 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2459 (Mittwoch: 1,2457) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8026 (0,8028) Euro.

Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten erneut den Euro. Der vom Marktforschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie deutet weiter auf einen weiter starken Aufschwung hin. Er hat sich zwar - wie bereits in einer vorherigen Schätzung ermittelt - etwas eingetrübt, befindet sich aber weiter auf einem hohen Niveau. Deutlich positiv überrascht haben jedoch Daten aus Italien. Der Einkaufsmanagerindex hat sich unerwartet und deutlich verbessert. Italien war lange der Nachzügler beim Aufschwung. Mittlerweile kommt aber auch die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone immer besser in Fahrt.

"Der rasante Aufschwung des Eurozone- Industriesektors hat sich im Januar fortgesetzt", kommentierte Chris Williamson, Chefökonom von Markit. Seiner Einschätzung nach erhöhen die Unternehmen ihre Kapazitäten wegen der steigenden Nachfrage. Außerdem werden so viele neue Stellen wie selten geschaffen, wobei die Branche aber nach wie vor mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen habe.

Die am Nachmittag veröffentlichten uneinheitlich ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA gaben dem Devisenmarkt keine neue Richtung. Am Vorabend hatte US-Notenbankchefin Janet Yellen dem Devisenmarkt keine neuen Impulse gegeben. Der Leitzins blieb zunächst unverändert. Allerdings gab es Signale für eine Leitzinsanhebung im März. Die Wirtschaft brauche "weitere graduelle" Leitzinserhöhungen, hieß es in einem Kommentar der US-Notenbank Fed.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87520 (0,87910) britische Pfund, 136,62 (135,60) japanische Yen und 1,1603 (1,1631) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1341,35 (1,345,05) Dollar gefixt./jsl/tos

