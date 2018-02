Bern (ots) -



Ein Jahresauftakt nach Mass für den Schweizer Auto-Markt: Exakt

21'671 neue Personenwagen sind im Januar in der Schweiz und in

Liechtenstein eingelöst worden, 2'220 oder 11,4 Prozent mehr als im

Vorjahresmonat. Damit ist der beste Jahresstart seit 2012 gelungen.

Erstmals im Januar liegt der Allrad-Anteil über 50 Prozent - dieser

Trend könnte sich durch das Jahr 2018 ziehen.



Nachdem bereits im Dezember mehr als die Hälfte aller neuen

Personenwagen über alle vier Räder angetrieben wurden, hat der Januar

nun nachgezogen. Exakt 50,1 Prozent betrug der 4x4-Anteil zum Auftakt

des Jahres - die Chancen stehen gut, dass auch Ende 2018 die Ziffer

«5» beim kumulierten Allradanteil vorne steht. Im vergangenen Jahr

war dieser Wert noch bei 47,5 Prozent gelegen. Diese Entwicklung ist

einerseits erfreulich, die Autokäuferinnen und -käufer schätzen das

Angebot des Sicherheits- und Komfortmerkmals, gerade bei winterlichen

Strassenverhältnissen. Andererseits erhöht der Allradantrieb den

Treibstoffverbrauch und erschwert die Erreichung der Ziele zur

CO2-Senkung.



Diesbezüglich erfreulich ist der Zuwachs an Alternativ-Antreiben,

der sich auch im Januar fortsetzte. Von deren 5,9 Prozent Marktanteil

konnten Hybridmotorisierungen aus Benzin- und Elektromotor über zwei

Drittel auf sich verbuchen und kamen allein auf 4 Prozent vom Markt.

Im Gesamtjahr 2017 hatte der Alternativ-Anteil bei 5,6 Prozent

gelegen. Mit zunehmendem Angebot an entsprechenden Modellen mit Gas-,

Wasserstoff-, Elektro- oder Hybridantrieb sollte dieser Wert auch

2018 wieder zu steigern sein. Entsprechende Ankündigungen zahlreicher

Hersteller für den Auto-Salon in Genf und den weiteren Jahresverlauf

lassen darauf schliessen.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



