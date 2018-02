Der Discounter Lidl plant in naher Zukunft einen "Haltungskompass" für Frischfleischprodukte seiner Eigenmarken. Die unterschiedlichen Stufen sollen den Kunden Auskunft über die Qualität der Tierhaltung geben.

Der Discounter Lidl will künftig den Verbrauchern bei Frischfleisch schon auf den ersten Blick Auskunft über die Qualität der Tierhaltung geben. Von April an kennzeichnet der Billiganbieter deshalb alle Frischfleischprodukte seiner Eigenmarken - egal ob Schwein, Rind, Pute oder Hähnchen - mit einem leicht verständlichen "Haltungskompass", wie er am Donnerstag ankündigte.

Das System orientiert sich an dem bereits bekannten System zur Eierkennzeichnung und hat insgesamt vier Stufen. Die Stufe 1, "Stallhaltung", entspricht den gesetzlichen ...

