Laut den Ergebnissen der jährlichen Umfrage von Morrow Sodali unter institutionellen Investoren zählen mehr Transparenz in Bezug auf die Zusammensetzung der Unternehmensvorstände, die Geschäftsstrategie und ESG zu den wichtigsten Anliegen. Die befragten Investoren verwalten ein Gesamtanlagevolumen von 31 Billionen USD. Die Umfrage beleuchtet drei Themenbereiche, die für Investoren mit Blick auf die bevorstehende Hauptjahresversammlung 2018 im Vordergrund stehen:

Klare Formulierung der Geschäftsstrategie und -ziele der Unternehmen

Kompetenzen, Qualifikationen, Erfahrungen und Beiträge der einzelnen Mitglieder zur Effektivität des Vorstands

Detaillierte Geschäftsgrundsätze für Entscheidungen des Vorstands und ihre Ausrichtung auf die strategische und finanzielle Leistung

Die dritte Umfrage von Morrow Sodali dieser Art wurde zwischen November und Dezember 2017 durchgeführt. An der Umfrage nahmen 49 globale institutionelle Investoren mit verwalteten Vermögenswerten in Höhe von insgesamt 31 Billionen USD teil.

Die Befragten führten außerdem Folgendes an:

Für Investoren sind die Kompetenzen von Vorstandsmitgliedern wichtiger als Geschlechtszugehörigkeit oder ethnische Vielfalt.

Ungerechtfertigte Lohnunterschiede werden gründlich untersucht.

Die Zusammenarbeit der Investoren im Hinblick auf umfassendere Themenfelder der Jahreshauptversammlungen wird deutlich enger.

Institutionelle Investoren werden glaubwürdige Initiativen aktivistischer Investoren mit zunehmender Wahrscheinlichkeit unterstützen.

ESG-Fragen sind entweder schon vollständig in den Entscheidungsprozess über Investitionen integriert oder durchlaufen den Integrationsprozess.

Investoren werden verstärkt eine Offenlegung der Materialität und nachhaltigen Metrik im Zusammenhang mit einer langfristigen Geschäftsstrategie fordern.

Kiran Vasantham, Director of Investor Engagement, erläuterte: "Die inzwischen im dritten Jahr durchgeführte Umfrage liefert Emittenten wertvolle Einblicke in die Erwartungen von Investoren. Sie ist ein Stimmungsbarometer für alle Unternehmen zu Beginn der jährlichen Hauptversammlungssaison 2018. Ich freue mich, dass so viele Investoren an der Umfrage teilgenommen haben, denn sie liefert wichtige Einblicke in die Prioritäten der Vermögensverwalter zu zahlreichen ESG-Fragen."

Zum Aufrufen der vollständigen jährlichen Umfrage 2018 von Morrow Sodali unter institutionellen Investoren hier klicken. Zum Aufrufen früherer Umfragen (2016 und 2017) hier klicken.

Über Morrow Sodali

Morrow Sodali, ein führendes globales Beratungsunternehmen, ist auf Governance- und Anlegerdienste für weltweit angesiedelte Unternehmenskunden spezialisiert. Morrow Sodali bietet strategische Beratung sowie Dienstleistungen in Bezug auf Unternehmensführung (Corporate Governance), Kapitalmarktinformationen, Kommunikation und Betreuung von Aktionären, Werbung um Stimmrechtsvollmachten (Proxy Solicitation), Investoreninitiativen und damit verbundene Eigentumsfragen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York und London sowie Niederlassungen und Partnern in zehn Ländern betreut mehr als 700 Unternehmenskunden in 40 Ländern, darunter viele der weltweit größten multinationalen Konzerne. Zu seinen Kunden zählen neben börsennotierten und privaten Unternehmen Investmentfonds, Börsen, Mitgliedsvereinigungen und aktivistische Investoren.

Weitere Informationen über Morrow Sodali erhalten Sie unter www.morrowsodali.com.

