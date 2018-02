Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD können nach einer Einigung bei den Rentenerhöhungen nicht beziffern, was diese kosten werden. Es gebe erst einige grobe Vorstellungen und einige Schätzungen, sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles nach Beratungen mit CDU und CSU in Berlin. "Dass das, was wir an Verbesserungen machen,…, auch Geld kostet, und zwar richtig Milliarden-Summen, das kann ich Ihnen schon prognostizieren", legte sie nach.

Sollte es zu einer Neuauflage der großen Koalition kommen, wollen die drei Parteien Mütter für die Erziehung von Kindern bei der Rente besser stellen, einen Zuschuss von 10 Prozent auf die Grundrente von 800 Euro für jahrzehntelange Arbeit einführen sowie bis 2025 das Rentenniveau auf dem heutigen Stand festschrieben. Der Beitragssatz solle dennoch nicht über 20 Prozent steigen. Wegen der alternden Gesellschaft müsste das Rentenniveau eigentlich sinken. Außerdem planen Union und Sozialdemokraten, Selbstständigen mit kleinen Einkommen den Weg in die gesetzliche Rente zu ebnen.

Nahles und die Rentenexperten der Union wussten auch nicht zu sagen, ob die steigenden Leistungen über die Rentenbeiträge oder Steuern finanziert werden. Es werde einen Mix geben, kündigte die SPD-Politikerin lediglich an, aber es sei nicht klar, wie er ausfallen werde. Lediglich die Ausgaben für die Steigerung der Mütterrente ab dem dritten vor 1992 geborenen Kind konnten die wahrscheinlichen Koalitionäre genauer umreißen. CSU-Sozialexpertin Barbara Stamm nannte die Summe von 3,4 Milliarden Euro pro Jahr. Die Rentnerinnen erhielten damit künftig pro Monat jeweils rund 30 Euro mehr für die Erziehung des Nachwuchses, gerechnet ab dem dritten Kind.

Während der Sondierungen hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, dass sie für die gesamte Legislaturperiode 45 Milliarden Euro an Spielraum im Haushalt haben. Dieser ist durch die Abmachungen im Sondierungspapier, wie zum Beispiel die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, aufgebraucht. Die Erhöhung der Rentenleistungen war ausdrücklich nicht Teil dessen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2018 11:11 ET (16:11 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.